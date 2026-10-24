Sabado 24 de Octubre del 2026 Sab 24 Oct
Cotizaciones
Dólar Oficial $1550
Dólar Tarjeta $2015
Dólar Blue $1565
Dólar CCL $1654
Euro $1713.65
Riesgo País 707
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Javier Milei presidente

Santiago Caputo cruzó a Villarruel por Malvinas y tensó la interna en el Gobierno

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

La Vicepresidenta habló de "verdaderos patriotas y malvineros" y el asesor de Milei no dudó en responder con dureza, recrudeciendo una interna que no tiene vuelta atrás.

Santiago Caputo cruzó a Villarruel por Malvinas y tensó la interna en el Gobierno

Santiago Caputo le respondió a Victoria Villarruel tras su chicana por Malvinas y tensó aún más la interna en el gobierno de Javier Milei, que a esta altura ya parece no tener retorno. En medio de los intentos del oficialismo por mostrarse cercanos a la causa Malvinas, Villarruel se distanció una vez más de La Libertad Avanza y habló de los "verdaderamente patriotas y malvineros"; por su parte, el asesor de Milei no desaprovechó la oportunidad para disparar nuevamente contra la Vicepresidenta, con quien el Gobierno está enfrentado prácticamente desde que asumieron.

Seguí las últimas noticias del Gobierno de Javier Milei. 

Hace 1 hora

Caputo disparó contra Villarruel

Luego de que Victoria Villarruel celebrara las versiones sobre un supuesto freno al proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, también conocida como ley Malvinas, que presentó el Gobierno, Santiago Caputo salió a cruzarla con dureza. La Vicepresidenta había deslizado que los "verdaderamente patriotas y malvineros" habían hecho silencio cuando el Ejecutivo envió el proyecto al Congreso, palabras que el asesor no dudó en criticar.

 

"El problema de los políticos es que sufren de eyaculacion precoz por su deseo inherente de ser queridos. La paciencia es una virtud", escribió Caputo en sus redes sociales, en respuesta a lo que había dicho Villarruel, con quien el Gobierno entero está enfrentado desde que asumieron en diciembre de 2023. 

Hace 1 hora

Economía familiar, morosidad y apuestas online: el Papa le marca la agenda a Milei

La visita pastoral de León XIV a la Argentina pondrá en primer plano temas críticos como la pobreza, las pensiones por discapacidad, el endeudamiento de los hogares y la ludopatía, anticipando tensiones con la gestión de Javier Milei.

"Argentina, allá vamos", afirmó el Papa León IV durante su reaparición en público tras la cirugía en el pulmón. La confirmación reactivó el estado de pánico en la Casa Rosada. Lógico: basta repasar la agenda que fijó el pontífice para anticipar que su paso por el país será un calvario para el gobierno de Javier Milei.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Milei patea la suspensión de las PASO para diciembre y lucha con los gobernadores

El Gobierno no tiene los votos para la reforma electoral e intenta con el Presupuesto seducir voluntades de las provincias. Apunta la Casa Rosada a sacar la ley y suspender las primarias de 2027 en las sesiones extraordinarias de diciembre. Por su lado, los mandatarios piden dos cortesanos nuevos. El Presidente resiste esa idea. 

El Gobierno no tiene los votos para suspender las PASO de 2027. Es lo que afirman diversas fuentes en Casa Rosada y es la misma información que tienen en la otra vereda, en el peronismo. 

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Los escandalosos argumentos de Comodoro Py para cerrar la causa $LIBRA y favorecer a Milei

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, cuya esposa fue designada magistrada recientemente por Milei, dictó el sobreseimiento del Presidente, su hermana y todos los involucrados en el escándalo cripto. Se hizo eco de un pedido del fiscal Eduardo Taiano, que obstaculizó el avance de la pesquisa desde su inicio y actuó más como defensor que como acusador público. Los insólitos argumentos que esgrimieron. Y cuál es la salida posible para evitar el cierre definitivo del caso.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó este viernes el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina y los otros nueve involucrados en la criptoestafa de $LIBRA. En un escandaloso fallo, el magistrado cuya esposa Ana Juan fue recientemente nombrada jueza por el principal acusado de esta causa, se hizo eco de lo dictaminado por el fiscal Eduardo Taiano, quien esgrimió argumentos más parecidos a los de un defensor que a los de un acusador público. Por ejemplo, juez y fiscal replicaron los argumentos de Milei y sostuvieron que la difusión del token a través de un tuit no puede considerarse una estafa aún incluso si con la inversión que promocionó el Presidente se provocaron pérdidas. ¿La razón? Que $LIBRA era un memecoin y por lo tanto tiene “una elevada volatilidad y un importante componente especulativo”. El juez hasta se refirió a “el error de los adquirentes”.

Leer la nota completa
Tendencias
Las más vistas