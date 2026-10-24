Santiago Caputo cruzó a Villarruel por Malvinas y tensó la interna en el Gobierno

Santiago Caputo le respondió a Victoria Villarruel tras su chicana por Malvinas y tensó aún más la interna en el gobierno de Javier Milei, que a esta altura ya parece no tener retorno. En medio de los intentos del oficialismo por mostrarse cercanos a la causa Malvinas, Villarruel se distanció una vez más de La Libertad Avanza y habló de los "verdaderamente patriotas y malvineros"; por su parte, el asesor de Milei no desaprovechó la oportunidad para disparar nuevamente contra la Vicepresidenta, con quien el Gobierno está enfrentado prácticamente desde que asumieron.

{{{htmlAmp}}}

Seguí las últimas noticias del Gobierno de Javier Milei.