Santiago Caputo cruzó a Villarruel por Malvinas y tensó la interna en el Gobierno

Santiago Caputo le respondió a Victoria Villarruel tras su chicana por Malvinas y tensó aún más la interna en el gobierno de Javier Milei, que a esta altura ya parece no tener retorno. En medio de los intentos del oficialismo por mostrarse cercanos a la causa Malvinas, Villarruel se distanció una vez más de La Libertad Avanza y habló de los "verdaderamente patriotas y malvineros"; por su parte, el asesor de Milei no desaprovechó la oportunidad para disparar nuevamente contra la Vicepresidenta, con quien el Gobierno está enfrentado prácticamente desde que asumieron.
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