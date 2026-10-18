Javier Milei volverá a viajar a Europa en medio de la tensión en el Congreso

Debe haber pocos antecedentes de un Día de la Lealtad tan atomizado, con actos y conmemoraciones por todo el país y más de uno en un mismo distrito, como ocurrió en la Capital y la provincia de Buenos Aires. Pese a esa dispersión y a las tensiones internas que persisten, hubo un mensaje común: la reivindicación de la figura de Cristina Kirchner y la necesidad de derrotar a Javier Milei en las próximas elecciones presidenciales. "Tenemos un adversario poderoso, es contra ellos: para un peronista no hay nada mejor que otro peronista", sostuvo Axel Kicillof en el acto central en La Matanza. El gobernador se mostró confiado en que el peronismo volverá a gobernar la Argentina a partir del año que viene. Desde Chaco, Máximo Kirchner convocó a "salir a dar pelea para volver a poner a la Argentina de pie". Uno de los datos políticos de la jornada fue la visita de Sergio Massa a la ex presidenta en San José 1111, donde, entre otros temas, repasaron el poroteo para sostener las PASO.