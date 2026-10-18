A solo unas horas de haber regresado de un nuevo viaje por Estados Unidos, Javier Milei volverá a subirse a un avión para irse del país. El lunes encabezará el Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 y luego volverá a subirse al avión para viajar a España, donde dará una conferencia junto al economista libertario Jesús Huerta de Soto y se reunirá con dirigentes de la derecha española. En ese sentido hay expectativa por posibles encuentros con la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el líder de VOX, Santiago Abascal.
Javier Milei volverá a viajar a Europa en medio de la tensión en el Congreso
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 2 horas
Milei ganó tiempo, la oposición tiene que ganar poder
A pesar de sortear por poco el rechazo al DNU 70/23, el Gobierno expone su precariedad política y una peligrosa subordinación a Estados Unidos. Con un frente económico delicado y un error legislativo que abrió la puerta a desguazar el decreto, la oposición enfrenta el dilema de construir una alternativa real.
El jueves a media mañana, cuando faltaban pocas horas para el comienzo de la sesión destinada a rechazar el DNU 70/23, en la Casa Rosada todavía temían que una sorpresa de último momento los dejara colgando de un pincel. La diferencia finalmente fue holgada; a la oposición le faltaron diez diputados para el quórum. El dato es que el gobierno está navegando a ciegas en aguas tormentosas. No es común, ni auspicioso, que el oficialismo no sepa, el mismo día, si tiene un margen importante o si pierde una votación. Habla de lo precario que es todo.
Hace 3 horas
Algoritmo 2027: los números de Milei, el cálculo de Axel y las cuentas de Cristina
El Gobierno logró blindar el DNU 70/23 y avanza en acuerdos con los gobernadores para consolidar su poder de cara a 2027. La crisis económica, el deterioro del empleo y las encuestas condicionan las aspiraciones de reelección de Javier Milei. En el peronismo, Axel Kicillof construye su armado nacional y Cristina Kirchner evalúa sus alternativas electorales ante la posibilidad de una disputa interna sin PASO.
Informe CIFRA-CTA
Hace 3 horas
El blindaje de un gobierno débil, las mil caras del debate opositor
Cada vez más frágil, Milei todavía gobierna dentro del Congreso. La oposición, entre la masividad callejera y la falta de conducción política. Vuela el riesgo país y desde Wall Street advierten: no hay blindaje que alcance para la Argentina libertaria. Vaca Muerta, el activo clave para Milei y Lamelas.
Avance, retroceso o loop sin horizonte. Un día más de derrota opositora adentro del Congreso y represión afuera. La presión de miles de personas que volvieron a salir a las calles y la falta de conducción política. Un gobierno blindado por antiguos guardianes de la república que ya no piden el cumplimiento de la ley. Mientras en Wall Street los fondos de inversión ven a Javier Milei camino a una derrota en 2027, La Libertad Avanza todavía gobierna dentro del Congreso y goza cuando desata su enésima cacería en las afueras del Palacio.
Hace 4 horas
Día de la Lealtad: actos separados, pero un mismo llamado a derrotar a Milei
Axel Kicillof encabezó el acto más masivo en La Matanza y Máximo Kirchner habló desde Chaco. Hubo una reivindicación común de Cristina y mensajes para volver al poder en 2027. Massa visitó a la ex presidenta y repasaron los votos para sostener las PASO.
Debe haber pocos antecedentes de un Día de la Lealtad tan atomizado, con actos y conmemoraciones por todo el país y más de uno en un mismo distrito, como ocurrió en la Capital y la provincia de Buenos Aires. Pese a esa dispersión y a las tensiones internas que persisten, hubo un mensaje común: la reivindicación de la figura de Cristina Kirchner y la necesidad de derrotar a Javier Milei en las próximas elecciones presidenciales. "Tenemos un adversario poderoso, es contra ellos: para un peronista no hay nada mejor que otro peronista", sostuvo Axel Kicillof en el acto central en La Matanza. El gobernador se mostró confiado en que el peronismo volverá a gobernar la Argentina a partir del año que viene. Desde Chaco, Máximo Kirchner convocó a "salir a dar pelea para volver a poner a la Argentina de pie". Uno de los datos políticos de la jornada fue la visita de Sergio Massa a la ex presidenta en San José 1111, donde, entre otros temas, repasaron el poroteo para sostener las PASO.
Hace 16 horas
Fotografiar tu propio balazo mientras cierran la causa FMI
El fotoperiodista Guido Piotrkowski captó el balazo que le pegó en el pecho. A pocas cuadras, en Comodoro Py, confirmaban la impunidad de Caputo y Sturzenegger en la causa por el endeudamiento ilegal con el FMI.
Hace 17 horas
Una película de salida de dólares y bache: con Milei se fugaron USD 48.000 millones
Según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA -CTA), la fuga de divisas desde el inicio de la gestión Milei asciende a los 48.000 millones de dólares. Frente a los vencimientos de deuda de 2027, a Caputo le faltan cerca de 22.000 millones de dólares.
Hace 20 horas
Denunciaron penalmente al Gobierno por la represión: "Excedieron límites legales"
La demanda contempla delitos de estrago, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se pidió apartar a las fuerzas federales de la investigación y se solicitaron informes y registros de los domos de la zona.
11:00 | 17/10/2026
El peronismo unido le gana a Milei en las elecciones, según una encuesta
A un año de las elecciones presidenciales, una encuesta sondeó si los ciudadanos prefieren a Milei o a un candidato del peronismo unido para ocupar el sillón de Rivadavia a partir del 10 de diciembre de 2027.
09:43 | 17/10/2026
Milei ya prepara su próximo viaje al exterior con destino a España
Recién llegado de Estados Unidos, el Presidente primero participará el lunes de un evento en Neuquén y luego dejará nuevamente el país. Milei viajará a España para reunirse con dirigentes de derecha.
00:05 | 17/10/2026
Decisión final: Milei no completará la Corte porque "está muy conforme" con los 3 jueces
Una semana después del controvertido fallo del máximo tribunal que terminó ayudando al Gobierno con el DNU 70/2023 en el Gobierno revelaron la determinación del Presidente.
00:05 | 17/10/2026
DNU 70/23: la desregulación dejó cuotas 500% más caras y 1,2 millones sin cobertura médica
Entre los jóvenes, la mitad ya no tiene obra social, prepaga ni mutual, mientras cae sistemáticamente la compra de medicamentos con cobertura para los jubilados.
20:17 | 16/10/2026
Ruta Punta Arenas- Malvinas: UP pide explicaciones al embajador de Chile
Diputados del peronismo presentaron un proyecto de resolución para que Gonzalo Uriarte Herrera explique ante la Cámara baja si el proyecto se utilizará para abastecer “proyectos de exploración o explotación hidrocarburífera en áreas sujetas a la disputa de soberanía”.
16:30 | 16/10/2026
Kicillof cargó contra Milei por la falta de obra pública: "Estamos sufriendo todos"
Rodeado de gobernadores, el mandatario bonaerense criticó a Nación por la ausencia de un plan de infraestructura y el nulo envío de fondos para obra pública en las provincias.
"Si no planificamos nuestro propio desarrollo de manera soberana, democrática y participativa, terminaremos subordinados a intereses ajenos por haber sido parte de la planificación de otros", remarcó Kicillof.
16:13 | 16/10/2026
El riesgo país subió 33,5% en un mes y se desvanece la estrategia financiera de Milei
El indicador alcanzó los 641 puntos básicos, mientras Milei aseguraba que continúa bajando y prometía llevarlo por debajo de los 100 puntos en 2027.