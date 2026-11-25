A partir de los datos oficiales presentados en el Informe de Gestión N° 146 de la Jefatura de Gabinete de Ministros ante Senado, la información provista por el propio Poder Ejecutivo desmiente las declaraciones públicas del presidente Javier Milei sobre la deportación de 30.000 presuntos terroristas entre 2025 y 2026.

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Según las respuestas brindadas por el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones a las solicitudes parlamentarias, la cantidad de expulsiones efectivas durante ese período ascendió a 1.739 personas, lo que equivale a tan solo un 5,8% de la cifra expresada por el mandatario.

En septiembre de 2026, el Presidente había afirmado en una entrevista con LN+ que su administración procedió a la deportación de 10.000 terroristas durante el año 2025 y de otros 20.000 en lo que iba del ejercicio 2026. Frente a estos dichos, senadores nacionales requirieron un cómputo efectivo, comprobable y desglosado de las expulsiones ejecutadas bajo la causal estricta de actos de terrorismo o la existencia de causas penales y alertas de Interpol.

Sin embargo, en la respuesta oficial remitida al Senado a través de la Pregunta N° 172, el Gobierno acompañó un registro detallado de las expulsiones concretadas por la Dirección Nacional de Migraciones entre enero de 2025 y octubre de 2026, desglosado únicamente por mes, nacionalidad y paso fronterizo de efectivización, sin incluir ninguna tipificación ni categoría vinculada al delito de terrorismo o causas judiciales específicas. De ese total oficial, se contabilizaron 920 expulsiones efectivas en 2025 y 819 en 2026.

El origen de las cifras y el perfil de las inadmisiones

El análisis de los registros migratorios expone que la cifra cercana a las 20.000 personas aludida por el mandatario no corresponde a expulsiones o deportaciones de residentes, sino a los 20.533 "incidentes de entrada" o rechazos en frontera registrados durante 2026. Se trata de ciudadanos extranjeros que fueron inadmitidos en los puestos de control al momento de intentar ingresar al país y que nunca llegaron a residir en el territorio nacional.

Entre 2025 y 2026, el Poder Ejecutivo acumuló 43.568 inadmisiones en frontera motivadas por causas administrativas ordinarias. Del total de rechazos registrados en los pasos fronterizos, el 40,8% obedeció a infracciones migratorias como la figura de "falso turista", el 32,3% a la falta de documentación reglamentaria y el 26,4% restante a impedimentos judiciales generales. En ninguno de los controles y planillas oficiales se consignó la categoría de terrorismo como causa de inadmisión.

Los datos de la Dirección Nacional de Migraciones reflejan que el 84,5% de las personas efectivamente expulsadas del país procedía de naciones de la región. El desglose por nacionalidad indica que las principales expulsiones correspondieron a ciudadanos de Paraguay (406 casos), Bolivia (368), Perú (283), Chile (263) y Colombia (150). De este modo, los informes estadísticos remitidos por la propia Jefatura de Gabinete evidencian que el Poder Ejecutivo contabilizó los rechazos administrativos de ingreso en frontera como si se tratara de deportaciones de terroristas internacionales.