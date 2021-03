La empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) le solicitó al juez federal Sebastián Casanello que cite a indagatoria al ex ministro de Energía Javier Iguacel, al ex secretario de Energía Gustavo Lopetegui y a otros cuatro ex funcionarios en la causa que investiga la venta de las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán, a la cual catalogaron como "escandalosa y fraudulenta".

Según la presentación de IEASA, además de la citación de Iguacel y Lopetegui se requirió la indagatoria de Mario Agustín Dell’Acqua (ex presidente de IEASA), Luis Eduardo Pintos (ex vicepresidente), Daniel Minenna (exdirector) y Claudia Liliana Mundo (ex presidenta). En 2019, la empresa se constituyó como querellante en el expediente 20.489/2018 caratulado “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta” a partir de la denuncia iniciada por los diputados del FpV Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana.

A fines octubre del 2017, la gestión de Mauricio Macri ordenó la privatización de importantes activos del Estado nacional a través de Decreto N° 882, entre ellos, las centrales térmicas Ensenada de Barragán, del polo petroquímico Dock Sud, y Brigadier López, ubicada la localidad de Sauce Viejo a 20 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, con capacidad de generación eléctrica de 560 MW y 280 MW, respectivamente. En agosto de 2018 el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó el valor patrimonial de la central Ensenada de Barragán en u$s305.906.000 y a Brigadier López en u$s207.110.000. Entre mayo y junio de 2019 la administración de Macri adjudicó la central Barragán por u$s229.529.500 y la Brigadier López en u$s165.432.500, muy por debajo de sus valores patrimoniales tasados.

Según los cálculos de IEASA, el Estado se perdió de recibir u$s76.376.500 por Barragán, que fue adjudicada a YPF-Pampa, y unos u$s41.677.500 por Brigadier López, que pasó a manos de Central Puerto, una empresa de Nicolás Caputo, “amigo del alma” y testigo del casamiento de Macri con Juliana Awada.

La empresa, en tanto, acreditó en el expediente con prueba documental las flagrantes “irregularidades y arbitrariedades” realizadas durante los procesos licitatorios de la venta de las dos centrales termoeléctricas. Según la investigación, se eliminó arbitrariamente la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, lo que implicó una pérdida para IEASA de al menos u$s118.154.000.

Uno de los puntos principales de la pesquisa es que antes de la venta, en el 2018, la Comisión Fiscalizadora de IEASA advirtió a los ex directores de la empresa la “inconveniencia” de adjudicar la licitación de la Central Brigadier López al único oferente presentado, pero igualmente la adjudicaron.

Cuando Lopetegui ocupó la Secretaría de Energía se eliminó u$s50.100.000 como parte del mínimo del Precio Base a ofertar para el segundo llamado a licitación de la Central Térmica Ensenada de Barragán. Según los denunciantes, el ex funcionario de Macri lo hizo en contra del propio expediente y de lo resuelto en los directorios y asambleas de IEASA. Por último, se detectó que se otorgaron “injustificadas” facilidades y "ventajas" a los oferentes en perjuicio de los intereses de IEASA y del Estado nacional, con la falsa excusa de mayor concurrencia y de mejores ofertas. El resultado fue que solo se presentó una oferta en cada licitación a un precio vil e igualmente se adjudicó.