Jalil insiste con la megaminería de cobre para 2027 pese a la sequía y contaminación de 25 años

En medio de la recorrida con el presidente Javier Milei por Paris, el gobernador Raúl Jalil anunció que Catamarca volvería a exportar cobre a partir de mediados de 2027 desde el yacimiento Bajo La Alumbrera. El entusiasmo oficial durante el "Argentina Week" omitió las severas secuelas dejadas por este yacimiento a cielo abierto cerrado en 2018, cuya explotación provocó crisis hídrica, sequía y la alteración del modo de vida de las comunidades originarias de la provincia durante casi 25 años.

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La operación de este complejo miner exigía un insumo crítico: volúmenes masivos de agua. En su período pico, la minera consumía un promedio de 69 millones de litros diarios. Esta cifra representa cinco veces el consumo de todo el departamento de Santa María, 12 millones de litros, o el equivalente al 31 % del gasto hídrico total del Valle Central catamarqueño. La consecuencia directa fue un severo déficit ambiental en una provincia golpeada por la crisis climática global y bajo recurrentes declaraciones de emergencia hídrica.

Megaminería en Catamarca: los perjuicios

La exportación de cobre se reanudaría entre junio y julio de 2027. En París, Jalil destacó que la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto ya fue presentada hace tres meses. De concretarse la iniciativa, el gobernador afirmó que la actividad dejaría atrás la parálisis operativa que arrastra la mina desde 2018, cuando el yacimiento frenó sus operaciones tras 25 años continuos de explotación por el agotamiento del mineral de fácil acceso.

La reanudación de este proyecto megaminero reactiva las alarmas sobre sus drásticos impactos en el ecosistema regional, la contaminación y la gestión del agua. Durante sus más de dos décadas de actividad, el emprendimiento a cielo abierto, ubicado en las cumbres de las sierras de Capillitas, en el límite entre Santa María y Belén, afectó a más de 40 comunidades originarias que habitan en la zona.

Operado por la transnacional Glencore, Bajo La Alumbrera fue el emprendimiento que inauguró la era de la megaminería en la Argentina para la extracción a gran escala de cobre y oro. Durante sus años de máxima producción, los minerales procesados viajaban a través de un mineraloducto de 320 kilómetros hasta una planta de secado en Tucumán, desde donde se trasladaban en tren hacia los puertos santafesinos sobre el río Paraná para su exportación.

La propia empresa había anticipado este escenario. Su primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA), presentado en 1998, proyectaba daños irreversibles en el entorno: depresión de acuíferos, disminución de cuencas, reducción en el caudal de los ríos, alteración en la calidad del aire y del agua, además de la pérdida de biodiversidad. A casi tres décadas de aquellas advertencias, las comunidades originarias que habitan el territorio constatan que las alertas técnicas se convirtieron en un impacto ambiental y social permanente.