Milei habló con Bolsonaro: sus planes para "unir fuerzas contra el socialismo"

Según el economista coincidieron con el denunciado ex presidente de Brasil en priorizar "la base de los valores de Dios, patria, familia y libertad".

El ex Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el precandidato a Presidente de la Nación, Javier Milei, mantuvieron un diálogo por videollamada para hablar del futuro de América Latina y de la necesidad de "unir fuerzas para luchar contra el socialismo en el continente".

"Nos pusimos de acuerdo en que es fundamental dar la batalla contra el socialismo en el continente sobre la base de los valores de Dios, patria, familia y libertad", explicó el economista. "También coincidimos en la necesidad de ir hacia una agenda de mayor libertad comercial, por lo que es fundamental unir fuerzas para luchar contra el socialismo", amplió.

De acuerdo a Milei, Bolsonaro manifestó su preocupación por la situación económica de la Argentina por la inflación y los índices de pobreza. Para Milei, "la izquierda ha sido muy exitosa en su plan que impulsó el Foro de San Pablo, hoy Grupo de Puebla, que es la idea de la Unión Soviética latinoamericana. Todos empezamos a recorrer el camino de Cuba. Antes decían que Venezuela no iba a ser Cuba, y ahora dicen Argentina no va a ser Venezuela, mientras que en Chile sostienen: ´Chile no va a ser Argentina´".

Por otra parte, Milei lo felicitó por su trabajo en la parte económica en un contexto mundial "muy complicado". "Lo felicité no solo por la elección de su ministro de Economía, si no también por haberlo sostenido y los logros alcanzados".

Milei atacó a los militantes que denunciaron favores sexuales: "Ávidos de cargos y dinero"

Javier Milei rechazó las acusaciones de militantes juveniles de esa organización que denunciaron que se intercambian "candidaturas por favores sexuales y dinero", y afirmó que esos jóvenes estaban "ávidos de cargos y beneficios económicos".

Fue la presidenta de la agrupación juvenil La Generación Libertaria, Mila Zurbrigger, que era parte del armado del partido del diputado Nacional Milei, quien reavivó la interna libertaria tras hacer la denuncia y asegurar que la manera en que se maneja la conducción "es una falta de respeto para la juventud militante". En su denuncia, la militante indicó que pudo constatar prácticas mesiánicas y favores sexuales que se realizaban dentro de la organización, con el objetivo de obtener cargos jerárquicos.

En el comunicado difundido en las últimas horas en las redes sociales, el partido de Milei consideró que la intención fue "difamar a mujeres del espacio" y advirtió que "todos aquellos que quieran acercarse en búsqueda de fama no son aceptados".

"No lo aceptamos y no nos preocupan sus mentiras infundadas. Sabemos que van a intentar difamarnos, es el precio que debemos pagar para transformar la Argentina", afirmaron en el texto.