Los mensajes del "nuevo Durán Barba" de Macri: "Irse de Argentina da alivio"

Se trata de Guillermo Raffo quien confiesa que Cristina Kirchner le "saca le peor" y ataca a la Argentina. Las furiosas opiniones antiperonistas.

Mauricio Macri presentó a Guillermo Raffo, el nuevo gurú comunicacional que utilizará el PRO para intentar ganar las elecciones presidenciales de 2023. En su cuenta personal de Twitter, el nuevo consultor político del macrismo destiló su odio contra el peronismo, contra Cristina Kirchner y la Argentina.

"Tengo que agradecerle a Cristina que me haga conocer lo peor de mi", escribió en su cuenta de Twitter Raffo. "Argentina en vida vegetativa. Debe ser el Plan Plantita", publicó el 9 de mayo. El asesor además vinculó a Máximo Kirchner con la play station, relato iniciado por el operador de Clarín Jorge Lanata.

En sus mensajes pide ajustes económicos y acusa al gobierno de Alberto Fernández de "cagonismo". También apunta al gobierno de Mauricio Macri de asumir con promesas que no se cumplieron como bajar la inflación o bajar la pobreza. Sobre el dirigente liberal Javier Milei, lo catalogó como "el error que Argentina va a cometer".

"El primer efecto al irse de Argentina es el alivio. Como cuando te vacunás contra el COVID", escribió y luego publicó un meme que dice que la Argentina "no tiene solución".

Raffo fue presentado en el PRO como consultor político, con experiencia en Argentina y en Brasil. Se ocupará del rol que dejó Jaime Durán Barba. A la presentación acudieron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la titular del partido, Patricia Bullrich; el senador Humberto Schiavoni; los diputados nacionales Diego Santilli, Cristian Ritondo y Federico Angelini; el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri; el ex senador Federico Pinedo y el ex secretario general de la presidencia Fernando de Andreis. Vía Zoom participó María Eugenia Vidal (aislada por tener COVID-19).

Luego del encuentro, Bullrich dijo que Raffo aportó su “visión a la distancia” y que tiene “una forma de mirar las cosas bien interesante, novedosa”. A su vez, destacó que la reunión fue una “linda experiencia”. En ese sentido, la ex ministra agregó: “Nos miramos a nosotros, no hablamos de otros”.

Según consignó el portal Infobae, el consultor llegó por iniciativa de De Andreis y en su presentación detalló una mirada sobre cuál debería ser el posicionamiento ideológico y estratégico del Pro ante las elecciones de 2023. “Nos habló justamente de que la sangría de votos se puede frenar si volvemos a sintonizar con la gente y no estar todo el tiempo peleándonos entre nosotros o con el Gobierno”, afirmó uno de los presentes, en referencia a la aparición del diputado Javier Milei, que amenaza con disputarle el electorado de derecha al partido amarillo.

En ese contexto, reclamó “focalizarse en los problemas de la gente y no en la pelea de los halcones y las palomas”, en referencia a la disputa interna del partido amarillo con miras a las presidenciales de 2023. Sin embargo, algunos de los presentes dejaron trascender que la presentación hecha por Raffo no implicará que se convertirá en un asesor permanente del Pro, sino que seguirá en Brasil. "No será como Durán Barba”, añadieron.