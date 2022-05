Cafiero: "La identidad de Malvinas es parte de nuestra identidad política"

El canciller junto a otros funcionarios participaron de la jornada “Soberanía Nacional y Cuestión Malvinas” que se realizó en la sede del Partido Justicialista. Se reivindicó la soberanía argentina de las Islas Malvinas y se cuestionó la política desplegada durante el gobierno de Macri

En el marco del 40° aniversario de la Guerra de Malvinas y a 40 años exactos del hundimiento del crucero ARA General Belgrano, el Partido Justicialista nacional realizó una extensa jornada de debate, homenaje y reflexión con autoridades nacionales, provinciales, veteranos de guerra y especialistas en torno a la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

La actividad se desarrolló durante todo el día, con la capacidad colmada de la histórica sede de la calle Matheu y con la presencia del secretario general del partido y ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, los diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz, Rosana Bertone, Hugo Yasky, las vicepresidentas del PJ Lucía Corpacci y Cristina Álvarez Rodríguez; el ex ministro de Defensa Agustín Rossi; el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona y la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, Cecilia Gómez Mirada, entre muchos otros dirigentes.

A su turno, Cafiero convocó a los cuadros políticos del peronismo a "tener incorporado el concepto de Malvinas, porque la identidad de Malvinas es parte de nuestra identidad política". Luego, enumeró en relación a esto: "Los tres pilares de la política exterior argentina son la Causa Malvinas y el reclamo por la soberanía plena de nuestro territorio, el principio de no intervención y la defensa de los Derechos Humanos". Y detalló que "Argentina siempre ha buscado el camino de la solución pacífica de las controversias".

Sobre el reclamo de soberanía del país por las islas, el canciller recordó que "el paso del tiempo deja en evidencia cada vez más que el Reino Unido no se sienta en una mesa a negociar con nuestro país, continúa el colonialismo en el siglo XXI y vamos a seguir reclamando que las Malvinas fueron, son y serán Argentinas".

Por su parte, la senadora nacional y vicepresidenta del PJ, Lucía Corpacci, aseguró: "Cada uno de nosotros militantes peronistas de este espacio tenemos que hacer docencia para que nuestros niños, nuestros jóvenes no se compren el verso de que para qué vamos a discutir sobre algo que está tan lejos. Ojalá que todos los días hagamos este ejercicio de soberanía que es hablar de las Malvinas".

En tanto, el diputado nacional y presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja, Germán Martinez, destacó que "es un tema en el cual tenemos una coherencia histórica, programática, llevada adelante por nuestros gobiernos, el de Néstor (Kirchner), el de Cristina (Fernández de Kirchner) y el de Alberto (Fernández), y así nos tenemos que seguir encaminando para que en el 2023 podamos seguir sosteniendo esta política desde el gobierno de la Nación".

A su turno el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, dijo: "Existen cuatro condiciones para que recuperemos las Islas Malvinas: ante la reticencia británica, persistencia argentina. También es fundamental que sumemos apoyos no sólo en la región sino también en todo el mundo; tercera condición es que donde nosotros no tenemos disputa de soberanía, hagamos ejercicio pleno de la soberanía. Y la cuarta no depende de nosotros, pero es que estemos preparados para aprovechar los escenarios internacionales".

La subsecretaria de Asuntos Parlamentarios y una de las organizadoras de la actividad, Cecilia Gómez Mirada, destacó la importancia de darle vitalidad a la sede partidaria como “la casa de todos y todas las peronistas” y reivindicó la actitud del Gobierno Nacional, que “trabaja constantemente para recuperar el ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas y los espacios marítimos e insulares correspondientes”. La responsable del Plan de Formación y Capacitación del PJ pidió, además, un minuto de silencio en honor a los 323 tripulantes caídos en el hundimiento del crucero General Belgrano.

También hizo uso de la palabra la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, quien sostuvo: "Seguimos viviendo Malvinas en un Estado presente. No las vivimos como un hecho del pasado o de la historia lejana, las vivimos y reclamamos hoy desde aquí. Y que sea nuestro partido político el que lo hace suceder me llena de orgullo".

Asimismo, la diputada Victoria Tolosa Paz subrayó: "No nos queremos apropiar pero sentimos profundamente que cada vez que vuelve el peronismo, vuelve la causa Malvinas a estar entre nosotros. Y creo que es para hinchar el pecho y decir que el resto de los partidos políticos nacionales y populares, que tienen una tradición malvinera, que nos ayuden a gritarlo fuerte en el parlamento, ahí van a tener la posibilidad de votar leyes que reivindiquen la soberanía de nuestras islas"

Repudio al acuerdo Foradori-Duncan

A lo largo de las casi 12 horas de actividad, se multiplicaron las expresiones de repudio al acuerdo firmado por el ex vicecanciller argentino Carlos Foradori y la política de “entrega” desarrollada por la presidencia de Mauricio Macri. “Durante los cuatro años de gobierno macrista se desmalvinizó el Estado, se invisibilizó y deshonró a nuestros veteranos y veteranas. El gobierno de Mauricio Macri entregó nuestra soberanía, no sólo la de Malvinas, toda la soberanía nacional”, disparó la senadora por Tierra del Fuego, María Eugenia Duré.

El titular de la comisión de Relaciones Exteriores en Diputados, Eduardo Valdés, calificó como “repugnante” y “vergonzoso” el escándalo que involucra a Foradori, quien, según trascendió de su contraparte británica, Alan Duncan, firmó un acuerdo en estado de ebriedad. “Más allá del estado etílico, me da vergüenza que estando en la Ciudad de Buenos Aires, donde funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores, el vicecanciller Foradori haya ido entre gallos y medianoche a la embajada del Reino Unido para firmar un memorándum que nos despojó de los grandes derechos que habíamos conquistado para resguardar los intereses de Argentina”, sentenció Valdés.