EE.UU. le revocó la visa a una exministra iraquí por sospechas de terrorismo

El Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó el visado de la exministra de Finanzas de Irak, Taif Sami al Shakarchi, tras ser incluida por la Policía Federal (FBI) en su lista de vigilancia contra el terrorismo. La medida fue comunicada por la diplomacia estadounidense bajo la premisa de que durante la administración de Donald Trump "nunca se permitirá que los sospechosos de terrorismo permanezcan" en el país.

La exfuncionaria iraquí, quien se desempeñó al frente de la cartera de Finanzas entre 2022 y 2026 bajo el gobierno del primer ministro Mohamed Shia al Sudani, salió a cruzar duramente las versiones oficiales y negó categóricamente las acusaciones. "Es falso. Me encuentro en Irak y no he abandonado el país como se ha afirmado. Tampoco tengo intención de trasladarme a Washington", declaró a través de un comunicado difundido por la agencia de noticias Shafaq. La economista de 63 años aseguró no haber recibido ninguna citación ni notificación judicial al respecto y anunció que iniciará acciones legales contra quienes difundan información "falsa o engañosa" sobre su persona.

El caso genera un fuerte impacto político y diplomático debido a los antecedentes de la exministra con el gobierno estadounidense. En 2022, Al Shakarchi fue galardonada por la gestión de Joe Biden con el Premio Internacional a la Mujer Valiente, distinción que recibió en mano del entonces secretario de Estado, Antony Blinken, y la primera dama Jill Biden, en reconocimiento a su labor institucional y su defensa de la igualdad de género.

Graduada en Economía por la Universidad de Bagdad y con una extensa carrera en la administración pública iraquí, Al Shakarchi se encuentra en el centro de una inédita controversia entre Bagdad y Washington en plena reestructuración de la política exterior estadounidense en Oriente Medio.

Con información de EuropaPress.