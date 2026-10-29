Un día después de que el excandidato de la derecha brasileña Flávio Bolsonaro logre escaparse a Estados Unidos gracias a la ayuda del Gobierno, una fiscal solicitó informes a Migraciones para investigar el rol tanto de Javier Milei como de otros funcionarios para facilitar su ingreso y salida al país. También pidió las cámaras de seguridad del paso fronterizo con Brasil y de la pista de Puerto Iguazú.

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La fiscal federal Paloma Ochoa pidió medidas preliminares en la denuncia realizada contra el Presidente y otros miembros de su gabinete por la huida que realizó Bolsonaro desde Misiones a Estados Unidos. Entre las medidas está el pedido de informes a organismos públicos como la Dirección Nacional de Migraciones.

Fue la propia Migraciones quien confirmó, este miércoles por la madrugada, que el excandidato y su familia llegaron al país a las 22.50 del martes a través del paso fronterizo de Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones. Luego, dos horas y media más tarde, abordó un vuelo privado en el aeropuerto de Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador, para después seguir viaje a Miami, Estados Unidos.

Las demandas, que quedaron a cargo del Juzgado Federal N.º 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, fueron impulsadas este miércoles por el diputado de Encuentro Federal (EF) Esteban Paulón y el exlegislador porteño Gabriel Solano, quienes piden establecer si la Justicia conocía las restricciones que pesaban sobre Bolsonaro y aún así permitió su ingreso y salida del país.

Tras perder el balotaje en Brasil contra Lula da Silva, la Justicia Federal le había pedido a Bolsonaro, sobre quien pesa una investigación judicial por lavado de dinero, que entregara su pasaporte y le prohibió salir del país.

En paralelo, desde el Gobierno de Milei insisten en defender la participación de sus funcionarios y dirigentes, como el asesor presidencial Santiago Caputo, en la fuga del candidato brasileño perdedor.

¿Qué dicen las demandas?

Paulón denunció penalmente tanto a Milei como al canciller Pablo Quirno y al asesor Caputo por el presunto delito de "encubrimiento agravado", al afirmar que sin la estructura brindada por el Gobierno, "hubiera sido imposible" concretar la maniobra.

De acuerdo con lo informado, la presentación judicial busca esclarecer si existió o no una red de colaboración dentro del Estado argentino que hizo posible el ingreso y egreso.

Por su parte, Solano denunció a Milei también por encubrir la fuga y lo acusó de "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos".

"Denuncié penalmente a Javier Milei por organizar un operativo para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro y evitar que rinda cuentas ante la Justicia de Brasil. El propio Gobierno terminó reconociendo que Bolsonaro y su familia estuvieron en la Argentina y salieron en un vuelo privado de Baires Fly, después de que la Casa Rosada negara su presencia", aseguró el ex legislador.