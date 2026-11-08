Intervención de la UOM se extiende y quiere diseñar nueva jefatura sin Furlán

Los interventores judiciales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se preparan para extender al menos un cuatrimestre su interinato y de ese modo contar con más tiempo para diseñar una elección interna con una nueva jefatura más cercana al oficialismo y al Grupo Techint y distante de Abel Furlán y sus aliados. Así lo pudo confirmar El Destape en el entorno de los funcionarios designados por la Cámara laboral tras hacerse eco de las denuncias de la oposición a Furlán y declarar nulo el comicio en la ciudad de Campana, origen del mandato nacional del metalúrgico desplazado.

{{{htmlAmp}}}

La decisión se conoció en la misma semana en que la Justicia federal citó a declaración indagatoria a Furlán y a la dirigente de La Cámpora Soledad Calle, exadministradora de la obra social metalúrgica (Osuomra) y ladera del exsecretario general, junto a los dirigentes Naldo Brunelli, Osvaldo Lobato, José Luis Ortiz y Adalberto Braconi. De hecho las actuales autoridades de la UOM confían en que un eventual procesamiento de Furlán por administración fraudulenta de los bienes del gremio y de la prestadora de salud podría excluirlo de cualquier intento por regresar al gobierno de la organización.

La intervención del mayor sindicato fabril de la Argentina comenzó el 22 de mayo cuando los camaristas de la Sala VIII laboral Víctor Pesino (el mismo que destrabó la reforma laboral y logró que de inmediato el Gobierno le extendiera 5 años su mandato por encima de la edad jubilatoria) y Dora Martínez anularon la elección en Campana y de ese modo disolvieron la legitimidad que sostenía a Furlán como jefe de aquella seccional y también secretario general designado por sus pares de todo el país. Para manejar el sindicato y la obra social fueron nombrados los abogados Alberto Biglieri, Pablo Iglesias y Ariel Alonso con honorarios superiores a los 12 millones de pesos mensuales, según consta en el acta de la Cámara que los reguló.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Biglieri logró una silla en el Consejo de la Magistratura por el estamento de la abogacía y ya envió su renuncia por escrito al tribunal con fecha 16 de noviembre –el mismo día en que asumirá su lugar en el órgano de selección y remoción de jueces- y la sugerencia, consensuada previamente con los camaristas, de continuar como asesor “ad honorem”. El jefe en los hechos de la intervención (los otros dos fueron nombrados más tarde y se le subordinan) es un hombre de confianza del operador judicial radical y macrista Daniel Angelici y apenas asumió validó esos antecedentes al nombrar como asesores en la UOM a Omar Yasín (primer secretario de Empleo de Javier Milei y antes funcionario laboral de Cambiemos) y a Carlos Galina, exjefe de consejeros de la agencia de inteligencia (AFI) de Mauricio Macri.

Entre los hitos más visibles de la gestión de la intervención figuran la firma de paritarias a la baja contra la inflación y resistidas por buena parte de las seccionales y haber suscripto, por primera vez en la historia del gremio metalúrgico, un banco de horas en una empresa automotriz de origen chino que ni siquiera había iniciado sus actividades en la ciudad de Campana. También desplazó a Calle por sospechas de irregularidades y al mismo tiempo le abrió la puerta de la obra social del sindicato a empresarios y representantes que integraban el gerenciamiento que estuvo vigente en la gestión de Antonio Caló y que tenía como vértice el grupo Basa, del mendocino Raúl Olmos (dueño de medios como Crónica y el diario económico BAE).

Los interventores tenían 180 días de plazo para llamar a elecciones en Campana y reanudar la institucionalidad del sindicato bajo el gobierno de los trabajadores pero el propio Biglieri ya avisó que no alcanzó a reconstruir los padrones, supuestamente con un desfasaje de un año. El plazo vencerá este mes y el propio funcionario ya hizo saber que el proceso electoral en el distrito cuestionado recién podrá llevarse a cabo hacia febrero con una salvedad: apuesta a hacerlo coincidir con el llamado al “colegio electoral” de la UOM que define entre los jefes de sus 54 seccionales de todo el país el nuevo secretario general nacional.

Es decir que en lugar de sólo cumplir el mandato judicial de subsanar los cuestionamientos por la elección en Campana, la intervención avanzó sobre el gobierno también de Osuomra –con la vuelta de empresarios que Furlán había desplazado-, el redireccionamiento de las paritarias, la adecuación del convenio metalúrgico a los criterios a la baja de la reforma laboral de Milei y el llamado a los opositores del secretario general depuesto a organizar un frente electoral para sucederlo.

En reserva Biglieri ya hizo saber que podría convocar en simultáneo la elección en Campana y del nuevo secretario general nacional en caso de conseguir que una mayoría circunstancial de seccionales descontentas con Furlán se unieran para designar un nuevo jefe. Entre los llamados a esa alianza prointervención figuran el líder de la seccional Capital Federal, Roberto Bonetti, sucesor de Caló y opositor al dirigente de Campana. Bonetti integra la mesa paritaria designada por la intervención junto con el platense Enrique Salinas, Vicente Pérez (Quilmes), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Daniel Martínez (Cañada de Gómez), dirigentes que optaron por ponerse al servicio de la tutela judicial y en contra del sector de Furlán.