El auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto liquidó al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich por hacer una convocatoria a marchar en la Argentina desde Punta del Este y por Zoom. El ex senador además manifestó que el operador judicial del macrismo Fabián "Pepín" Rodríguez Simón tiene que dar explicaciones en la Justicia y no fugarse a Uruguay.

"Yo no comparto con los que están en Punta del Este y hacen zoom y dicen 'movilizate y participá'. Y bueno, la política está llena de gente estúpida. Me pasa y carecen de autoridad moral", afirmó Pichetto en una entrevista en A24. Para que no queden dudas, el ex legislador aclaró que hablaba de Dietrich, quien desde Uruguay había pedido la militancia en la Argentina. Lo hizo en un zoom con dirigentes de segunda línea de Cambiemos, que trascendió a la prensa.

"El otro día salió el ex ministro Dietrich desde Punta del Este haciendo un zoom, alentando a los muchachos del conurbano a salir a trabajar por el proyecto. Eso es inconsistente, creo que la política tiene que ir medianamente con el ejemplo", subrayó Pichetto.

Además defendió a su compañero de fórmula Mauricio Macri al manifestar que no le parece tan grave la decisión de haber viajado a Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus cuando en la Argentina había dicho que no se inocularía hasta que no lo estén todas las personas de riesgo y el personal de salud.

En otro tema, Pichetto opinó que su compañero de partido Rodríguez Simón debe presentarse en la Justicia y no escapar a Uruguay donde pidió asilo político. "Si vos considerás que sos inocente tenés que presentarte en la Justicia. Si la causa es infundada se va a caer. Lo que no podés es convertirte en un preso político cuando no lo sos", sentenció el auditor general de la Nación.

"¿Se convirtió, en un dirigente en la clandestinidad? No, no lo es", afirmó.

Pichetto dijo que si la Justicia cita a Mauricio Macri, también involucrado en la misma causa que Rodríguez Simón, quien se encuentra prófugo en Uruguay, "se va a presentar".

"Lo de Pepín Rodríguez Simón.... avalar eso me parece un desatino, porque no es un guerrillero en un movimiento de liberación. Además, si hay una causa en su contra en un juzgado federal, tenés que ir y presentarte ", completó.