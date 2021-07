Patricia Bullrich contra Larreta: "Imponer un candidato no es ganar"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de renunciar a su candidatura en CABA que llevará ahora a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Arde la interna en Cambiemos luego de que la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, decline su candidatura en CABA en las elecciones 2021 para evitar una interna con la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que irá como candidata porteña impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En este marco, Bullrich no se contuvo y ya le declaró la guerra a Larreta que no para de ordenar las filas a su conveniencia. Es que no solo logró ubicar a Vidal como candidata en CABA y bajar a Bullrich sino que también está detrás del desembarco de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires.

Bullrich que asegura que su renunciamiento tiene que ver con "ayudar al distrito de CABA" pese a que si ella se postulaba contra Vidal "iba a ganar", la dirigente del PRO aclaró que con su decisión no ganó Larreta sino que ganó el PRO, ganó Juntos por el Cambio. "No creo que haya ganado Larreta. El imponer un candidato no es ganar. También dar un paso de ejemplaridad es ganar", lanzó Bullrich. Luego le bajó un tono y remarcó que "lo importante es que la unidad genera una tranquilidad en el votante y en el que se quiere acercar", sostuvo en declaraciones a Urban play.

Bullrich ratificó que tras su renunciamiento recorrerá el país para ordenar y impulsar a todo el PRO. "Ya recibí muchas propuestas para recorrer el país", remarcó. En este sentido, volvió a remarcar que si hubiera competido, "hubiera tenido enormes posibilidades de ganar" pero consideró que eso ya pasó y ahora se debe "mirar para delante".

Mesa Nacional de Juntos por el Cambio

Bullrich hizo estas declaraciones previo a la reunión vía zoom de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio con el fin de "consolidar la unidad de los tres partidos en cada una de las provincias". Con la presencia de Bullrich, Rodríguez Larreta y el propio expresidente Mauricio Macri, entre otros, los referentes de la Coalición Cívica, la UCR y PRO, junto con el sector del peronismo, se reunieron con la mirada puesta en las candidaturas.

En un comunicado difundido tras el encuentro dijeron que buscarán "consolidar la alianza", pero también ampliarla "incorporando a partidos provinciales y los candidatos independientes". "El objetivo central está puesto en consolidar la unidad de los tres partidos en cada una de las provincias y en las jurisdicciones en las que está presente con la participación del Peronismo Republicano", detalla la gacetilla. Para ese trabajo crearon una comisión integrada por los presidentes partidarios y un miembro de cada fuerza.

En el caso de la UCR, Alfredo Cornejo estará acompañado por el senador Luis Naidenoff; por el PRO será liderado por Bullrich junto a Eduardo Macchiavelli, y en el caso de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro contará con la ayuda de la diputada provincial Maricel Etchecoin.