Morales se mostró con Manes luego del fuerte cruce por las críticas a Macri

Los dos pre candidatos del radicalismo se mostraron juntos en Formosa luego del cruce por las críticas de Manes a Mauricio Macri.

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales se mostró junto a Facundo Manes, ambos candidatos presidenciables del radicalismo, por primera vez luego del fuerte cruce que protagonizaron por las críticas del médico al expresidente Mauricio Macri.

Tiempo atrás, Manes había acusado al ex presidente de haber instalado el “populismo institucional” y también repudió sus actos de espionaje ilegal durante su Gobierno. "Me parece que eso es un exceso, se trata de una acusación infundada que no podemos dejar pasar”, respondió Morales, molesto por las declaraciones del neurólogo.

Ahora, Morales y Manes se volvieron a mostrar juntos en Formosa, a donde arribaron ayer para acompañar la presentación de la candidatura a la gobernación del diputado nacional de la UCR, Fernando Carbajal. En este contexto, el jujeño planteó que "el modelo de los planes no va más" y dijo que, ante un eventual nuevo Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC), el radicalismo "no va a volver a ocupar un rol secundario" dentro de la coalición opositora.

Morales y Manes volvieron a mostrarse juntos tras el fuerte cruce por los dichos sobre Mauricio Macri.



"El modelo de los planes no va más. Hay que poner todos esos recursos en activar la economía para que los que hoy son beneficiarios de planes sociales tengan trabajo digno. Ese es el desafío central que tenemos. Hay que generar una nueva matriz de producción en la República Argentina que vaya acompañada de un cambio en el modelo educativo", expresó Morales anoche tras arribar a la provincia.

Además, admitió que "hoy estamos atravesando un momento difícil, y necesitamos un estado presente: "Hoy estamos mal, pero la política asistencialista no resuelve el tema de la pobreza".



Con la mirada en las elecciones del 2023,, el gobernador jujeño sostuvo además que el radicalismo es "una fuerza política con un alto grado de responsabilidad institucional en la gestión de Cambiemos" y dijo que "no se va a volver a ocupar un rol secundario" dentro de la coalición opositora. "Pretendemos gobernar la Republica Argentina. Yo voy a ser candidato a presidente y haremos un lanzamiento en el mes de febrero", ratificó el precandidato en diálogo con Télam e insistió: "Hoy tenemos un radicalismo mucho más fuerte que además aporta la mayor cantidad de candidatos emergentes. Estamos frente a un radicalismo que está mucho más fortalecido que no va a tener un rol secundario".



Por último, dijo que -de ser Presidente- "el Norte Grande se reactivará" y en cuanto a las potencialidades de cada provincia "las explotaremos para el beneficio de su gente y Formosa tiene mucho potencial".