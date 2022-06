Mensaje de Carrió a la interna de Juntos por el Cambio: "Milei es un genocida"

La referente de Cambiemos rechazó cualquier posibilidad de sumarlo a la alianza.

La referente de Juntos por el Cambio y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que el diputado libertario Javier Milei es un "genocida" y de esta forma marcó la cancha al descartar cualquier posibilidad de integrarlo a la alianza política tal como pretendían algunos dirigentes del espacio como Patricia Bullirich.

"No hay ningún riesgo de ruptura, hay algunos chisporroteos pero nada grave. Juntos por el Cambio se va a consolidar en marzo y después con otras alianzas. Yo creo que con esto del tráfico de órganos, si votás a Milei, votás a un genocida", afirmó Carrió a El Tribuno de Jujuy, provincia que visitó para reunirse con el gobernador Gerardo Morales. Carrió desterró las posibilidades de integrar a Milei: si el libertario es aceptado en la alianza, entonces una parte se irá de Juntos por el Cambio.

La ex diputada dijo que si vuelve el macrismo al poder deberán hacer una etapa de mucho crecimiento para después recuperarse y así reconoció que generarán un nuevo ajuste. "La gente sufrió sobre todo el último año de gobierno de Macri. Yo recorrí el país en 2017 y estábamos muy bien. Creo que la crisis fue prácticamente en 2018 y 2019, pero porque creo que hubo errores con el tema de las Leliq y que no había confianza en la estabilidad del gobierno. Qué quiero decir: yo paré tres golpes con laboratorios y grupos internos. No había seguridad en la continuidad de la Argentina, por eso se movía tanto el dólar, y después de las PASO fue peor. Pero fue el primer gobierno no peronista que terminó su mandato", afirmó.

Luego la líder de Cambiemos se metió en la actualidad política y negó la posibilidad de que haya habido una licitación a medida de Techint por el gasoducto Néstor Kirchner tal como denunció Graciela Ocaña a expensas del off de Matías Kulfas:"El tema es que los caños sin costura sólo los hace Techint y yo puedo hablar con autoridad porque a mí Techint me ofreció dinero y yo nunca acepté nada, y Techint siempre financia las campañas de todos los políticos. No hay un acto de corrupción en este caso, para los gasoductos se usan esos caños. En todo caso la Auditoría podrá revisarlo, pero el gasoducto tiene que ser hecho porque estamos importando gas. Nos vamos a fundir por falta de gas teniendo el gas por falta de gasoducto. Esto es una locura".

Carrió negó la posibilidad de ser candidata a legisladora, presidenta y vice en las elecciones de 2023. "Yo estoy muy bien en mi casa. Además, una cosa es el poder y otra la autoridad. La ambición de un hombre o una mujer es tener autoridad, no tener poder. Yo la verdad que tengo poder sin tenerlo. Todos me dicen "Lilita, vas a dejar de ser diputada y no vas a tener más poder", sin embargo sigo teniendo poder porque tengo autoridad. No necesito un cargo", señaló.