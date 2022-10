Manes contra Juntos por el Cambio: "Los Halcones quieren que explote todo ya"

El dirigente radical adelantó que pese a las fuertes diferencias con otros dirigentes no dejará Juntos por el Cambio. La respuesta a Mauricio Macri.

El diputado nacional Facundo Manes denunció que los halcones de Juntos por el Cambio quieren que "explote todo ya" en referencia a la situación económica que atraviesa la Argentina. En una entrevista con Alejandro Fantino, el neurólogo adelantó que no se irá de la alianza electoral pese a sus diferencias.

"Hay un sector de los Halcones que quiere que explote todo ya. Y en el medio estamos los argentinos que tenemos una tercera visión que es hacer un consenso político para estabilizar la economía y hacer un proyecto de desarrollo, porque el plan de la Convertibilidad o el plan Austral estabilizaron, pero Argentina no entró en el desarrollo", afirmó.

Manes hizo la afirmación cuando le preguntaron quiénes iban a manejar la economía de la Argentina en caso de ser presidente. En ese momento, equivocó el nombre de la asesora Marina Dal Poggetto a quien mencionó como la posible candidata a quedarse con la cartera económica.

Manes no se arrepintió de haber cuestionado la inteligencia ilegal de Macri

El radical explicó que no cuestionó a Mauricio Macri sino a sus políticas en materia de Justicia y de los Servicios de Inteligencia. "Es ese momento, el periodista me dice que Macri dijo que el radicalismo es populismo light. Yo lo que dije es que debería reflexionar el ex presidente porque en su gobierno hay evidencia de populismo institucional en la Justicia y en los servicios de inteligencia", lanzó.

Luego dijo que hubo un ataque coordinado contra su persona, pero enfatizó al decir que se mantuvo tranquilo porque sabía que no había atacado a personas sino a formas de gestión. "Sentí pena por la Argentina, porque alguien que se involucra en un ambiente desgastante. A mí me salió a matar un sistema coordinado", acusó.

"Como dice Borges, hay un momento en la vida en que uno realmente sabes quién es. Los chicos me decían "bien Manes", nunca me había pasado en la calle que me aplaudieran. Me decían que me estaba enfrentando a algo grande. Sentí lástima por una dirigencia que no discute ideas, sino que ataca personas", agregó.

El dirigente dijo que no se iría de Juntos por el Cambio pese a las grandes diferencias que mantiene con algunos sectores como el PRO de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. "Fue inédito el ataque. La doctora Carrió, que fue fundadora de Cambiemos, dijo cosas peores", agregó Manes en la entrevista en el canal América.