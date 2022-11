Macri quiso disciplinar a los legisladores de la UCR de Tierra del Fuego

El ex presidente consideró una "vergüenza" el voto de los dos legisladores de la UCR a la modificación del sistema previsional fueguino. Una nueva interna en Juntos por el Cambio.

Desde que dejó su mandato en la Casa Rosada, las intervenciones públicas del ex presidente Mauricio Macri trataron de ordenar Juntos por el Cambio e intentar sostener su condición de líder del espacio. Sin embargo, entre miércoles y jueves, el fundador del PRO dedicó parrafadas de Twitter a disciplinar a dos legisladores de la Unión Cívica Radical de Tierra del Fuego por un proyecto de reforma del sistema previsional provincial.

Por unanimidad, la Legislatura fueguina sancionó por unanimidad un proyecto que establece la modificación previsional y en el que votaron de la misma manera tanto los miembros de la UCR como del Frente de Todos.

Si bien el sistema actual establece una modalidad paulatina para llegar a una edad jubilatoria de 60 años, tanto de hombres como de mujeres, con la reforma se abre una ventana transitoria que permitirá jubilarse antes (a los 55 años) a quienes "hayan ingresado a la administración pública antes del 31 de diciembre de 2017" y se jubilen "hasta el 31 de diciembre de 2027". Para ello, deberán tener 30 años de aportes a cualquier sistema previsional pero 20 de ellos, como mínimo, al régimen fueguino.

A raíz de esto, Macri opinó que fue "una vergüenza lo que hicieron los legisladores de Tierra del Fuego del Frente de Todos y Juntos por el Cambio", ya que "flexibilizaron requisitos de jubilación para empleados públicos y podrán jubilarse con 20 años de aportes sin importar la edad". En ese sentido, protestó que "la fiesta la pagan los q trabajan", para concluir con su nuevo leimotiv "o somos el cambio o no somos nada".

El miércoles el ex presidente amplió, señalando que "las jubilaciones tempranas como las aprobadas por la reforma de Tierra del Fuego, además de ser profundamente injustas, proyectan sobre toda la sociedad una idea muy negativa de obsolescencia de las personas". Según el ex presidente, las reformas "establecen que a partir de los 55 las personas han envejecido lo suficiente como para no ser del todo capaces de producir, enseñar, investigar y accionar sus vidas con autoridad". Esto, opinó, es "un punto de vista condescendiente que alienta la discriminación y el aislamiento".

Luego, señaló que la Organización Mundial de la Salud sostuvo que al cumplirse el período 2016-2025 "la población mundial mayor de 60 se habrá duplicado y para el 2050 serán más de 2.000 millones". Y agregó: "No solamente viviremos más, sino que es deseable extender la longevidad de las profesiones para vivir mejor, integrados y productivos, porque trabajar nos da, además de un salario, un propósito, un sentido, un lugar dentro de nuestra comunidad".

"¿Qué clase de mundo imaginan aquellos que promueven el retiro de personas de 55 años a través de privilegios artificiales?", se preguntó, para luego sostener que "las jubilaciones anticipadas son además una catástrofe para las cuentas estatales y una injusticia para los trabajadores de otras provincias, que indirectamente tendrán que aportar a las jubilaciones de los estatales de Tierra del Fuego, en algunos casos de apenas 55 años".

"Lamentablemente, en un país así los jóvenes no tienen futuro", opinó, señalando que "la energía de sus tareas, su empeño y esfuerzo serán aspirados por el Estado a través de impuestos para pagar las jubilaciones a personas que deberían estar trabajando; no solo eso, que deberían querer estar trabajando".

Según planteó, "no hay atajos, no hay trucos, no hay ningún relato, no hay arenga, movilización ni discurso fantasioso que pueda salvarnos de hundirnos hasta el fondo si seguimos con medidas así", añadiendo que "es matemático que nos espera el desastre".

Por su parte, el PRO fueguino se alineó con Macri. El diputado nacional por Tierra del Fuego y representante del partido amarillo, Héctor "Tito" Stefani criticó la votación de Juntos por el Cambio en la Legislatura fueguina. “Yo quiero que en mi país los docentes ganen lo que corresponde y la educación de mi provincia sea la mejor de todas. Pero no que le pongan la zanahoria al final del camino como un incentivo con estas medidas irresponsables”, señaló el declaraciones a Radio Mitre.

En su Twitter, Stefani - presidente del Pro fueguino- afirmó que se "está hipotecando el futuro de los trabajadores", en lo que consideró "una medida cortoplacista, que apunta a una cuestión electoral y tiene poco que ver con las problemáticas de los fueguinos".

Otro dirigente amarillo que se sumó a las críticas fue el diputado nacional del PRO Federico Frigerio, primo del ex ministro del interior Rogelio Frigerio, que publicó una carta abierta a los legisladores radicales. En ese marco, acusó a los boinas blancas de estar "a las ordenes y mandato del gobernador". "Acompañan con su voto todas las leyes que el Ejecutivo envió desde el primer día, sin levantar la voz, sin oponerse a la fiesta populista nunca antes vista en nuestra provincia, los transforma en socios, cómplices y corresponsables del desastre al que nos arrastran", lanzó.

Del lado de la UCR, el legislador Federico Sciurano justificó su voto a favor de la reforma legislativa. “La nueva ley mantiene las mismas edades con las que el empleado público se jubilaba con la ley vigente, pero además hay que tener en cuenta que aporta entre un 27 y un 45% más que al ANSES”, explicó el radical fueguino.

Fuentes del radicalismo de Tierra del Fuego señalaron a El Destape que la reforma buscó "devolver algunos derechos" que se habían perdido producto de una reforma en la legislación que se hizo en 2016. Por ejemplo el cálculo del haber que antes de la reforma de 2016 era de dos años, después de la reforma era en los últimos 10 años y ahora con esta nueva reforma pasó a 5.

En diálogo con este portal afirmaron desmintieron la información que replicó Macri en su Twitter respecto a la edad jubilatoria. "La edad jubilatoria no se cambió, sino que hubo un cambio en el haber ", sostuvieron y en ese sentido, explicaron que con la ley actual "las mujeres se pueden jubilar a los 53 y los hombres a los 58 si tenés el cálculo de haber y los aportes a la caja provincial". La discusión también escaló a nivel nacional porque es evidente que la provincia de Tierra del Fuego está bajo la lupa desde que hace algunas semanas la Coalición Cívica puso en tela de juicio la ley de promoción industria, 19.640.

Mellela cargó contra Macri

Tras la primera crítica realziada por Macri, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Mellela, respondió a los dichos del ex presidente. "¿Por qué antes de hablar no se informa mejor? Usted le falta el respeto a todo el pueblo fueguino, a los servidores públicos de nuestra provincia, a todo el arco político fueguino, incluso a su propio espacio político", respondió vía Twitter.

"Usted no representa ningún cambio. Es simplemente un repetidor de frases hechas. Usted es el mejor discípulo del ajuste, el recorte y el hambre del pueblo argentino. Le recuerdo que en un país federal como el nuestro, el pueblo fueguino es soberano, toma sus propias decisiones, y tiene muy buena memoria. No se olvida que durante su gobierno, fueron sus políticas las que perjudicaron a miles de hogares", escribió Melella.

El gobernador le recordó a Macri que, "durante su gobierno, se perdieron miles de puestos de trabajo", y lo calificó como "padre de este endeudamiento brutal" que hoy padecen los argentinos, para luego señalaro que la gestión de Cambiemos se encargó de "suprimir sistemáticamente derechos de los trabajadores".

Por último, Melella expresó que "su insulto, su descalificación y su agravio no hacen otra cosa más que convencernos a las y los fueguinos que vamos y estamos en el rumbo correcto". Y cerró:"Muchas gracias por dejarnos en claro que no estamos, y no podremos nunca, estar en la misma vereda".