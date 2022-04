Luis Juez se enojó con Juntos por el Cambio por Milei: "Es innecesario"

El actual senador nacional mostró su molestia por el comunicado de los referentes de la coalición opositora de cara a las elecciones del 2023.

Tras la reunión del pasado miércoles, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio acordó y aprobó el manual de las buenas prácticas con el objetivo de que para la ampliación de dicho espacio "deberá haber unanimidad de los partidos políticos que conforman la alianza" pensando en las elecciones presidenciales a celebrarse en el 2023. En relación a esto, señalaron directamente el papel de Javier Milei y el senador Luis Juez se molestó por la determinación.

Si bien algunos líderes del PRO simpatizaron con el hombre de Libertad Avanza, entre ellos la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica dejaron en claro que no aceptarán al libertario en su partido. Si bien hubo unanimidad entre los referentes de la Oposición para romper lazos con él, el senador Juez mostró su enojo y dejó en claro, en diálogo con TN, que "fue innecesario cerrarle la puerta 20 meses antes de la elección".

Por otra parte, el siempre polémico cordobés advirtió: "La Argentina va a terminar en un lugar donde no hay margen para los populismos berretas ni para los elitismos trasnochados, no habrá margen". Y sobre las críticas del propio Milei, agregó: "Si voy por la calle y gritan chorro, yo no me voy a dar vuelta, porque no soy chorro. Milei habla de la casa y yo la combato hace 34 años a la casta. He tenido muchos fracasos pero lo he intentado. No me puedo ofender porque el tipo dice esas cosas".

Asimismo, tras dejar en claro su enojo contra la determinación de Juntos por el Cambios, Juez dejó una fuerte indirecta con destinatario desconocido: "Si tenés capacidad de conducir, tenés que conducir en conjunto. Sino terminás haciendo lo del kirchnerismo, si no pensás como ellos te echan de una patada en el traste".

En el comunicado oficial de Juntos, apuntaron duramente contra el referente de Libertad Avanza. "Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo", manifestaron. Y sostienen: "Somos el cambio sin anarquía. Fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la argentina y la alternativa de cambio profundo".

La dura respuesta de Milei

Al conocerse el comunicado de JxC, el propio Javier Milei salió con los tapones de puntas y también cerró la persiana en medio de los rumores sobre una posible alianza para vencer al peronismo en los próximos comicios. "Somos una fuerza nueva que viene a transformar la Argentina. Queremos romper con las ideas que han destruido nuestro país en los últimos 100 años", avisó a través de sus redes sociales.

Tras esto, el diputado disparó duramente: "Nunca podríamos ir en un espacio que ha sido corresponsable del fracaso. Si invitamos a todos aquellos que compartan nuestras ideas". Y sentenció: "Hoy gobiernan CFK, La Campora y Alberto por el fracaso del modelo de las palomas tibias de JxC. Nos encerraron un año y medio con apoyo de Larreta y gobernadores radicales. Votaron juntos en el Congreso. Nuestro voto es transversal y su base es el fracaso del modelo de la casta".