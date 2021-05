La interna en Juntos por el Cambio sigue al rojo vivo mientras intentan definir el armado para las elecciones 2021. Un nuevo capítulo se agregó en la noche de este miércoles a la saga, cuando el diputado nacional por la UCR, Mario Negri descartó que Mauricio Macri sea quien conduce actualmente a la oposición.

En su paso por A24, el dirigente radical afirmó: "Macri no es líder de nuestro espacio. Es un ex presidente, como tal no pasa inadvertido. Es un espacio de tres partidos, merece el respeto, tiene sus ideas, no necesariamente todos a veces coincidimos".

Estas declaraciones se suman a otros referentes del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio que buscan diferenciarse del ex presidente de cara a las próximas elecciones. Por ejemplo, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y diputado nacional Alfredo Cornejo relativizó a fines de marzo una posible candidatura de Mauricio Macri para las elecciones presidenciales de 2023 por la alianza Juntos por el Cambio al considerar que "si hay segundo tiempo tiene que haber nuevos jugadores".

"En el 2023, no creo que Macri vaya a ser candidato. Si el título del libro (Primer Tiempo) genera conjeturas, yo diría categóricamente que en el segundo tiempo tiene que haber nuevos jugadores, tiene que haber cambios”, señaló en declaraciones a Radio Continental.

Por su parte, en enero el senador nacional de Juntos por el Cambio Martín Lousteau sostuvo que "el legado más importante" de Mauricio Macri fue "haber terminado su mandato" y "dejado en pie a una fuerza que tiene el 41 por ciento".

Lousteau consideró que Macri "siempre va a a ser, como todo ex presidente, de referencia" y se diferenció del ex mandatario, al señalar: "Está claro que no pensamos igual en Juntos por el Cambio, como no pensaba igual cuando Macri era presidente. El legado más importante de Macri es haber terminado el mandato, y dejado en pie una fuerza que tiene el 41 por ciento, que si convence a otro 10 por ciento puede volver a gobernar la Argentina".