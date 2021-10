La furia de Carrió con Cambiemos: "¿Tienen moral o no la tienen?"

La referente de Cambiemos se molestó por el posible acuerdo con el gobierno nacional para sentarse a dialogar después de las elecciones del 14 de noviembre.

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió amenazó a sus compañeros de Juntos por el Cambio que no permitirá un acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en referencia al llamado al diálogo que el gobierno nacional busca con la oposición para después de las elecciones 2021. "Yo les pregunto si tienen moral o no la tienen", acusó Carrió a sus propios compañeros de alianza electoral.

"Tenemos que manejar el parlamento y manejar los límites. Y evitar los pactos espurios", afirmó Carrió sin que el periodista Joaquín Morales Solá le preguntara. La ex legisladora siguió sin dar nombres pero amenazando que no permitirá que Juntos por el Cambio haga acuerdos con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

"Esto de blanquearlo a Massa me parece atroz y si algunos son muy amigos de Massa, yo les pregunto si tienen moral o no la tienen. Sino lo invito al Gordo Valor en mi casa y digo que soy amiga del Gordo Valor de toda la vida. Yo lo que digo es que si tengo al Gordo Valor en mi casa, a mí qué me iban a decir, que soy tan delincuente como el Gordo Valor", afirmó Carrió.

La ex diputada sostuvo que no quería dar nombres aún de los legisladores que aceptarían sentarse con Sergio Massa para arribar a un acuerdo político para sacar adelante la Argentina. "Que le caiga el sayo a quien le quepa", lanzó en Todo Noticias (TN).

Massa confirmó la convocatoria a un amplio acuerdo tras las elecciones

Massa anticipó que el gobierno convocará al diálogo a la oposición, al sector empresario y a los trabajadores tras las elecciones legislativas “para el diseño de 10 políticas de Estado para la Argentina” en materia económica, educativa, de empleo y recursos naturales. En relación a la oposición, mencionó a Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau.

“Terminada la elección, vamos a convocar desde el gobierno a un acuerdo con la oposición, con los empresarios y con los trabajadores articulando el Congreso y el Consejo Económico y Social. El Presidente tiene la decisión de hacerlo”, afirmó Massa en diálogo con Infobae. Asimismo, aseguró: "Lo hablé con el Presidente, no es que se me ocurre a mí. Y el Presidente tiene la decisión de hacerlo. Lo hablé con la Vicepresidenta".

En relación a esto, comentó cómo surgió la intención: "Germinó a partir de una idea que, en su momento, Máximo planteó por el tema de la deuda. Máximo dijo que había que juntar a los dirigentes más jóvenes para fijar una posición común de cara al tema deuda frente al Fondo. Y vamos a ir a un acuerdo, vamos a convocar a un acuerdo sobre diez políticas".

Sobre el tema, profundizó: "Sobre el tema endeudamiento, para que de acá en adelante este país sólo tome deuda para infraestructuras intergeneracionales, para políticas sociales intergeneracionales, para políticas educativas y de investigación científica y tecnológica intergeneracionales. Es decir, para cosas que no impacten en una cuestión presente. Y para prohibir que se tome deuda para pagar gasto corriente. Eso nos va a hacer más ordenados como país”. Además, enumeró: “También vamos a plantear un acuerdo sobre leyes de crecimiento y desarrollo económico, agroindustria, hidrocarburos y minería, y el tema hidrógeno y litio como dos asuntos centrales y estratégicos para el futuro de la Argentina”.