Gerardo Morales: "Muchos economistas del PRO fracasaron, ya es suficiente"

Crece la distancia entre el radical y el ala más dura del macrismo en el medio de las negociaciones con el FMI y las intenciones de la coalición de ir por el 2023.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales volvió a la discusión por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cargó contra el ala más dura de Juntos por el Cambio a quienes acusó de aliarse "a la derecha más rancia" en medio del coqueteo con Javier Milei. En esa línea, criticó la "concepción ideológica de política económica" de la coalición.

"A la convocatoria al diálogo con ministros no podríamos negarnos desde Juntos por el Cambio. Espero que podamos escuchar el informe de los ministros y que las fuerzas políticas tengamos la predisposición de que el acuerdo con el Fondo Monetario salga bien", planteó Gerardo Morales de cara a la reunión entre los mandatarios y los bloques de Juntos por el Cambio con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Hay algunos sectores para los que si explota todo es mejor, para que el ajuste sea brutal y me parece que no es una buena opción para el pueblo", criticó. "Me refiero a algunos sectores que se denominan 'círculo rojo'. Me parece que algunas de las posturas más radicalizadas de Juntos por el Cambio ni siquiera quieren diálogo en temas clave como deuda y presupuesto. Nos dijeron traidores a los radicales por firmar el consenso fiscal que, siempre, las provincias firmamos", agregó.

"Los que le fuimos a golpear la puerta al Fondo fuimos nosotros", ratificó el jujeño. "Está claro que quien gobierna tiene la responsabilidad máxima, pero también tenemos responsabilidad en la oposición: la deuda la tomamos nosotros para pagar parte de deuda generada en gestiones anteriores y para pagar deuda que generamos nosotros en un plan que, según el Fondo Monetario, fracasó", propuso.

"Me parece que si queremos el gobierno en 2023 tenemos que poner los pies en la tierra porque hicimos cosas mal. De hecho, la gente no nos va a acompañar porque defraudamos al conjunto de la sociedad y sin un proyecto realista vamos a caer al vacío. Hay una perspectiva realista que muchos dirigentes de Juntos por el Cambio no quieren tener en cuenta", agregó.

A continuación, el gobernador de Jujuy se refirió al coqueteo de diputados que responden a Patricia Bullrich y Mauricio Macri con nada más y nada menos que Javier Milei. "Muchos economistas ortodoxos del Pro fracasaron", lanzó.

"Yo no comparto esa concepción ideológica de política económica y por eso digo que tiene que haber un plan desarrollista y productivista que sea federal. Ahí hay un debate que es ideológico, el Pro no tiene la concepción del Estado que tiene el radicalismo, nosotros creemos en el Estado presente y en la escuela pública", explicó.

"Tenemos diferencias en el marco de la alianza, no estamos de acuerdo en acordar con Milei o la derecha más rancia porque ya es suficiente con el Pro. El único camino que tenemos de fortalecer Juntos por el Cambio es dirimir estas cuestiones de diferencias ideológicas en un plan de gobierno", completó.