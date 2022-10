Facundo Manes redobló la apuesta contra Macri: "Cloacas de la democracia"

El radical dijo que "en una coalición debe haber disensos, de lo contrario es una dictadura”.

El diputado nacional Facundo Manes volvió a redoblar la apuesta acerca de las críticas a la Argentina que dejó el gobierno de Mauricio Macri por el espionaje ilegal. Durante una disertación que brindó en la Unión Industrial de Córdoba, el neurólogo cuestionó que nadie solucionó "las cloacas de la democracia".

"El personaje de la semana fue la discusión sobre las instituciones en la Argentina. Creo que una deuda de la democracia es tener instituciones sólidas e independientes del poder político y un servicio de inteligencia moderno similar al FBI y el Mossad. Todos los que hacen campaña prometen solucionar el tema de las cloacas de la democracia, pero nunca lo hacen", afirmó Manes en medio de murmullos.

Los organizadores cambiaron de tema para hablar de la producción en la Argentina. Si bien no se cruzaron en el escenario, Manes compartió el 14° Coloquio Industrial Córdoba 2022 con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien lo había cuestionado por las críticas a Macri.

En Cadena 3, Manes profundizó el debate contra Macri: "En una coalición debe haber disensos, de lo contrario es una dictadura”. “Mucha gente dijo muchas cosas peores. Ante una afirmación del periodista, que sostenía que el radicalismo era populista, yo le dije quién lo decía y él me respondió: el expresidente Mauricio Macri. Le dije, entonces, que (Macri) debería reflexionar porque de su propia Presidencia, no de él, hay evidencia de que hubo operadores en la Justicia y no se solucionó el tema que todos los partidos prometen, pero no solucionan que es crónico: el problema de la inteligencia. Hay gente imputada y hay gente con causas abiertas en este tema”, agregó.

En su presentación, Manes dijo que no va a haber desarrollo, ni tampoco crecimiento, sin instituciones sólidas. "La falta de consenso, la falta de política de Estado impactan en la falta de productividad que son los tres factores del problema económico argentino", señaló.

Ambos dirigentes evitaron profundizar sobre el cruce mediático que se dio cuando Rodríguez Larreta defendió a Macri por las acusaciones de Manes por espionaje ilegal contra el expresidente. "Van a seguir leyendo cada dos días noticias de ese tipo, no va a cambiar. Un espacio que aspira a ser mayoritario es heterogéneo por definición, sino no es mayoritario", consideró el jefe de Gobierno.

Además, Rodríguez Larreta reiteró que "lo que Argentina necesita es dialogar y buscar un acuerdo que nos permita trazar un plan". "Consenso no es unanimidad, estoy convencido que con los sectores más extremos del kirchnerismo, la extrema izquierda o la derecha extrema también, el consenso con los valores que yo creo que la Argentina necesita no es posible, pero sí creo que hay una enorme mayoría silenciosa que no se expresa en los medios y posiblemente participa poco en la política, quiere eso", añadió.

También estuvo, entre otros, el gobernador Juan Schiaretti, quien además de hacer anuncios de programas para la creación de empleos, destacó: "Yo siempre digo que el mundo no es blanco o negro; el mundo es gris con tonalidades a veces más claras, a veces más oscuras".