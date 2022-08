Elisa Carrió: "Patricia Bullrich hablaba barbaridades contra Mauricio Macri"

La líder de la Coalición Cívica contó que se "bancó la hipocresía para formar Cambiemos" y acusó que la usaron para la campaña para después tirarla.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, señaló que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, "habló barbaridades contra Mauricio Macri" antes de ser aliados para las elecciones de 2015. La dirigente denunció que en Cambiemos solo la utilizaron para hacer campaña electoral y luego la abandonan durante la gestión.

"Hice muchas cosas por Bullrich, yo la quiero mucho. Cuando fue a la Coalición Cívica tenía el 80% de imagen negativa y la banqué igual. Cuando perdí con el 1% de los votos, me dijo que se iba con Macri. Cuando en realidad me decía barbaridades de Macri", dijo Carrió en una entrevista con Jorge Lanata en Radio Mitre.

"Yo no me quiero enfermar y no me voy a enfermar por no decir la verdad. No puede ser que me usen en campaña para tirarme después", denunció la legisladora, quien se negó a retirar las acusaciones por negociados contra el ex ministro de seguridad bonaerense, Cristian Ritondo y contra el ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio.

"Si quieren que mienta, me retiro de la política y se garantiza la unidad. Si quieren voten a Juntos por el Cambio y si hay negocios, entonces que otro lo denuncie", señaló y agregó que ni siquiera Mauricio Macri estaba de acuerdo con que salga a hablar de la interna. "Nadie estaba de acuerdo con que diga la verdad", enfatizó.

Desde la Coalición Cívica publicaron un comunicado para apoyar a Carrió y denunció que "Juntos por el Cambio puede pedirle a Carrió que se retire definitivamente de la política, y tal vez es lo que quiere. Si eso sucede, lo hará, pero no puede pedirle que le mienta a la sociedad".

"Consideramos que esto no afecta a la unidad, sino que contribuye a un Juntos por el Cambio mejor, más sincero y plural, como siempre fue y debe seguir siendo. La unidad no debe confundirse con unanimidad o uniformidad. En pos de la unidad Carrió calló muchas cosas, con dolor se agotó de decir en privado lo que dice en público", afirmaron.

En el comunicado además recordaron que Mauricio Macri y otros líderes de Juntos por el Cambio han hecho las mismas observaciones que Elisa Carrió en otras oportunidades y "no han provocado este escándalo y este pedido de silencio.

O hay contrato moral y decencia o no hay destino próspero para la Argentina".