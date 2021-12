Elisa Carrió encendió la interna y cruzó a Lousteau: "Fue autor de la 125"

La líder Coalición Cívica afirmó que "nunca fue kirchnerista" y atacó al dirigente radical. Hay una feroz interna en la UCR en la que Lilita hace su juego.

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió cruzó al integrante de Cambiemos Martín Lousteau y desató una interna en la principal fuerza de la oposición. El motivo son las viejas facturas y la supuesta vinculación con el kirchnerismo. Todo comenzó con una acusación del senador que la acusó de ser funcional al peronismo.

“La sociedad nos está pidiendo que no nos peleemos por cargos”, dijo entrevistada en TN. Lilita también aprovechó para contestarle al senador radical Martín Lousteau, quien la había acusado de ser “funcional al kirchnerismo”.

“Yo no puedo contestar eso, lo que sí sé es que cuando fuimos candidatos en la interna, yo le permití entrar en la política, porque él es el autor de las retenciones móviles y del escándalo con el campo. Yo nunca fui kirchnerista, no fui funcionaria. Cálmense chicos, porque la historia... yo quiero la unidad”, lanzó en una entrevista con Nicolás Wiñazki.

De esta forma, Carrió le pasó factura a Lousteau por haber sido ministro de Economía en el gobierno de Cristina Kirchner entre los años 2007 y 2008 cuando se desató la crisis con el campo por el aumento de las retenciones móviles conocida como la 125 y que tuvo como protagonista al voto "no positivo" de Julio Cobos.

En otro tema, la referente de Cambiemos habló de la pelea por los cargos públicos. “Le aclaré que la Coalición Cívica de la capital no quiere ningún cargo en el gabinete de la Ciudad. Se lo aclaré a Larreta. Nuestra decisión es no participar del gabinete. Él siempre va a contar con nuestro apoyo en la medida que haya contrato moral”, agregó Carrió.

Luego la ex diputada volvió a abrir la interna dentro de Juntos por el Cambio al manifestar que hay sectores de la oposición que dialogan con parte del oficialismo. “Horacio no le contesta el teléfono a Massa, eso quédense tranquilos. No sé Ritondo, yo le tengo cero confianza a Ritondo”, lanzó, en referencia al jefe del bloque del PRO en la Cámara Baja.

Qué había dicho Lousteau

Martín Lousteau acusó a Elisa Carrió de ser “funcional al kirchnerismo” con la críticas hacia los referentes de Juntos por el Cambio que realizó el último sábado en el acto que la Coalición Cívica llevó a cabo en Open Door para celebrar sus 20 años.

“Criticar a (Horacio Rodríguez) Larreta y al radicalismo es un error conceptual. Esas críticas van absolutamente en contra de lo que nos pide la gente. Termina siendo funcional al kirchnerismo. No es momento de hacer eso. De todas maneras, sé que lo que dijo Carrió no es lo que piensa todo su espacio”, comenzó diciendo el radical.