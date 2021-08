Elecciones 2021:en Cambiemos se pelean por ver quién es menos "tibio" y apuntan a la antipolítica

Hay una diferencia muy chica entre las listas de Negri y Juez, el primero apoyado por Macri y el segundo por Bullrich.

A poco más de dos semanas de las PASO, la interna cambiemita de Córdoba elevó el tono de discusión y la disputa entre las dos listas más taquilleras se centró en el exceso de "tibieza" de cada propuesta. El tópico fue inaugurado por el radicalismo, que este año realizó sus comicios partidarios provinciales, y llegó al debate nacional. La nómina encabezada por Luis Juez tuvo apoyos de los enviados de Patricia Bullrich y la de Mario Negri recibió la banca de Mauricio Macri. Separados, las dos boletas cuestionan quiénes son los más indicados para estar frente a Cristina Kirchner en el Senado.

Hasta ahora, la interna cordobesa está muy pareja. Las encuestas publicadas muestran una diferencia dentro del margen de error, por tan sólo tres puntos entre una propuesta y otra con, tal vez, Juez mejor ubicado. Se espera que Mauricio Macri viaje hacia esa provincia para apuntalar a sus elegidos y dar vuelta la PASO, algo que podría tener lugar la semana previa a la elección. Dar impulso y no perderlo con el paso de los días. Ese apoyo fue criticado por el propio Juez.

En una entrevista con La Voz de San Justo, lanzó que "si un candidato necesita un padrino para interpretar el dolor de la gente quiere decir que ese candidato no es capaz de hacerlo por sí mismo". Incluso, analizó que si Juntos por el Cambio tuviera "una conducción definida, que es fruto de haber perdido el poder, seguramente todos le hubiesen dicho a Negri 'quedate donde estás porque no podemos correr el riesgo de tener una interna en el interbloque'" de Diputados. "Pero bueno, algunos creen que pueden hacer cualquier cosa", sostuvo y agregó que "no da lo mismo Luis Juez que Mario Negri".

Como contó El Destape, el distanciamiento entre Macri y Bullrich comenzó a mostrar resultados incómodos para la interna de Juntos por el Cambio. La presidenta del PRO mandó a Florencia Arietto, mano derecha, a Córdoba para expresar su apoyo por la nómina de Juez para el Senado y Rodrigo de Loredo para Diputados. En su viaje, la ex funcionaria de Seguridad dijo que "en esta guerra Argentina necesita un ‘comando’, no un tibio en el Senado”, en referencia al actual legislador de la Cámara Baja, y dijo no entender por qué el ex presidente decidió apoyarlo.

Desde el Negrismo salieron a responder los agravios. El concejal Lucas Merenchino usó la red social Twitter para mostrar que, en realidad, el "tibio" es Luis Juez. Acusó que el cordobés "se ausentó al momento de rechazar la ley de Biocombustibles que tanto daño hace a Córdoba" y que Laura Rodríguez Machado, también en su lista, "se abstuvo de rechazar el pliego de Roberto Boico, abogado de Justicia Legítima que CFK eligió para la Cámara Federal. Esa es la versión más fuerte?".

También recordó que Rodríguez Machado "vota afirmativo otros pliegos y se abstiene en el de Roberto Boico, propuesto por el kirchnerismo por ser ex abogado defensor de Cristina Kirchner. Otros senadores como (Julio) Cobos o (Luis) Naidenoff lo rechazaron. De qué Cambiemos fuerte hablan?" y preguntó si "eso es tibieza (o favor?). Otros senadores de JxC lo rechazaron. Eso es coraje. Igual que el Senador juecista Ernesto Martinez!".

Para cerrar la novela, Merenchino remató: "Hoy los abogados que reemplazaron al que vos no rechazaste y ahora es juez pidieron sobreseer a Cristina Kirchner. Muuuuucha fuerza y coraje no tuviste contra ella no?".

La disputa no es nueva. Después de la interna radical que también giró en torno a ser combativos y ganar más espacio en Juntos por el Cambio, Mario Negri se cruzó con Martín Lousteau, patrocinador de De Loredo, en redes sociales. El primero consideró que “Córdoba hace años que no tiene una voz potente en el Senado. Porque el gobierno provincial, por sus dificultades, arregla con el Gobierno nacional” y agregó que “el Senado es la madriguera del poder de Cristina Kirchner”. Lousteau respondió que Tanto Rodríguez Machado como Ernesto Martínez son “extraordinarios senadores con los que trabajamos para enfrentar al kirchnerismo” y pidió que se disculpe.

Pero, además, otro factor se sumó a la guerra interna. Como contó El Destape en Alta Data, Cármen Álvarez Rivero, segunda de Juez, elogió al genocida General de Brigada Carlos Bernardo Chasseing. En 2018 realizó un obituario con una elogiosa despedida a uno de los máximos exponentes de la dictadura en la provincia y lo calificó de "destacado militar y gobernante".

Desde la Comisión Provincial de la Memoria y los Espacios de la Memoria de Córdoba expresaron su repudio y recordaron que "Chasseing fue la pieza política del engranaje del terrorismo de estado en Córdoba, en su rol de interventor de facto de la Provincia, fue la mano derecha del genocida Luciano Benjamín Menéndez, desde 1976 hasta 1979". "Los dichos de Carmen Álvarez Rivero, no sólo agravian a las víctimas del terrorismo de estado, sino a cada uno de los pilares de la democracia y el estado de derecho. El pueblo de Córdoba ya dijo “NUNCA MAS” y no hay lugar para el negacionismo".

La antipolítica y los "palos" bonaerenses

Los cortocircuitos también volvieron a sentirse en la provincia de Buenos Aires. En declaraciones a A24, Jorge Macri lanzó que "muchos pensaron que el apellido era un problema", por lo que le vetaron la candidatura a diputado nacional. Con la campaña iniciada, el intendente de Vicente López hoy se convirtió en una figura importante para cosechar votos en favor de Diego Santilli.

Desde el conurbano norte analizan que el primo es más fuerte que el porteño en la primera sección electoral, donde es alcalde, y en el interior bonaerense. Por el lado de Santilli advierten que están creciendo en reconocimiento y aceptación. Esta semana los dos se sacaron una foto, acompañados de Horacio Rodríguez Larreta, para mostrar unidad y trabajo conjunto en la campaña.

Mientras el PRO cuida sus internas, Facundo Manes, contrincante de Santilli, estuvo ayer en Vicente López. Volvió a hacer foco en la importancia del conocimiento para avanzar como país - su propuesta es "la revolución del conocimiento" - y corrió nuevamente al porteño con la necesidad de debatir. El ex vicejefe de Gobierno planea hacerlo sólo después de la PASO, con la candidatura confirmada.

En medio de las chispas, un dato a tener en cuenta y que todos miran es la antipolítica o la desilusión de la ciudadanía con la clase política. Con la pandemia en el medio, se espera una posible reducción en la concurrencia a las urnas y el desencanto de los electores podría derivar en una migración de votos hacia sectores liberales antisistema.

Más marcado en la Ciudad que en la provincia, Javier Milei se plantea como una figura a tener en cuenta. Por eso, entre otras razones, María Eugenia Vidal se muestra con Mauricio Macri. La necesidad de recuperar el núcleo duro y evitar filtraciones. Ambos charlaron con padres que bancaron las clases presenciales en pandemia e hicieron un Tik Tok también hablando de la educación.

Todavía no está claro cómo influirá la antipolítica en la elección. Puede ser que las opciones liberales generen más ruido que resultados, pero eso se verá el día de la PASO. También puede suceder que haya mucho voto en blanco o que, a fin de cuentas, no suceda tal migración hacia el rechazo partidario.