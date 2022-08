El ultimátum de Juntos por el Cambio a Carrió tras hacer explotar la interna

El presidente del radicalismo, Gerardo Morales, fue contundente: "La semana que viene vamos a tener una reunión donde plantear cómo resolver lo que pasó".

El gobernador de Jujuy y titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, le pone un ultimátum a Elisa Carrió por sus incendiarias declaraciones que calientan la interna en Juntos por el Cambio. Reveló: "La semana que viene vamos a tener una reunión donde plantear cómo resolver lo que pasó".

"No es el camino correcto el que eligió, tenemos que unirnos más que nunca. Si Carrió tiene dudas, las tiene que plantear hacia adentro, no ayuda en nada lo que hizo", dijo en diálogo con Radio 10, en el programa de Jorge Rial. Asimismo, contó: "Creo que la semana que viene vamos a tener una reunión donde plantear cómo resolver lo que pasó, ordenarnos. Muchos en el espacio piensan que Mauricio Macri dio un aval a que Elisa Carrió diga lo que dijo, a mi no me consta".

"Nos tenemos que enfocar en lo que importa, somos oposición y tenemos que generar un plan de gobierno para el 2023. "Como fuerza política no tenemos nada que ver con el Frente De Todos, nunca planteamos incorporar a Sergio Massa en nuestro espacio", aclaró sobre las frases de Lilita, quien lo vinculó al nuevo ministro de Economía.

Por eso, Morales salió a despegarse de Massa y a criticarlo: "Necesitamos que algo se estabilice, la plata a la gente cada vez le alcanza menos. El tiempo se va acabando, inclusive a Sergio Massa. Hay que tomar medidas concretas", expresó.

Además, el gobernador dejó en claro: "En Juntos por el Cambio trabajamos con mucha responsabilidad. Desde el radicalismo sabemos que se tiene que sostener la institucionalidad. Me parece que tenemos que atenuar los ánimos, la gente la está pasando muy mal. Sabemos que tiene que haber un cambio y para eso estamos trabajando, tenemos que prepararnos bien".

Y desafió: "Mauricio Macri tiene todo el derecho de presentarse como candidato al 2023, yo también me voy a presentar, es un momento donde el radicalismo tiene que conducir Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio tiene la posibilidad de volver al poder si lo hace de manera responsable".

Carrió explosiva

La dirigente de la CC aseguró que hay referentes de JxC que tienen "una sociedad con el massismo" y, además, que hubo un "acuerdo" entre el titular del Frente Renovador (FR) el gobierno de Cambiemos. "Básicamente (el exministro de Seguridad bonaerense, Cristian) Ritondo, y el que era ministro de Justicia, de negocios con el massismo, Gustavo Ferrari”, arremetió Carrió.

"Si quieren que me vaya de JxC no tienen más que pedirme. Pero no me callo más, prefiero morirme. Me puede desafiliar incluso de la CC. Ahora cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina", indicó Carrió en algunas de sus declaraciones.