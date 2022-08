El sincericidio de Elisa Carrió : "Yo no miento más"

Elisa Carrió siguió con su raid de declaraciones explosivas que encienden la interna en Juntos por el Cambio. Lo hizo en el Instituto Hannah Arendt en Recoleta en la exposición de Fernán Quirós en el curso sobre "Pandemia, crisis y salud mental". Y se sinceró: "Yo no miento más".

“Tengo un profundo cansancio físico, ésta es la última vez que hablo”, avisó la referente de JxC. Y dejó abierta la posibilidad de abandonar el espacio. “¿Cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina? Yo no miento más. Yo no escondo más la verdad. Prefiero morirme”, dijo a Clarín y a otros medios.

Además, aseguró: "El peso que mi conciencia me iba a matar, no podía dormir. No sirve un país donde se mezclan tantas cosas. Son mis 35 años de política. Me opuse a (Raúl) Alfonsín por el Pacto de Olivos, se imaginan que ahora había que decir la verdad. Yo me siento responsable, yo veo que los chicos se mueren todos los días en todos los lugares del país por narco o por robo, mientras la política está discutiendo internas. Yo esto lo vengo diciendo. Lo dije en la Casa Rosada, hace cuatro años".

Aclaró que "el propio (Mauricio) Macri lo dice en su libro. No dije nada nuevo. Lo que pasa es que es una voz que molesta. Yo soy el medio para decir verdades que no es bueno escuchar, pero si yo me callo ¿no soy cómplice?".

Contó Carrió por qué cree que generó tanto impacto sus frases. "Quizás porque cuidé demasiado y callé muchas cosas. Las hice en silencio. Denuncié en silencio las grúas en la Ciudad. Denuncié muchas cosas". Dijo que le está poniendo un límite a Rodríguez Larreta. "Sí, a todos. Es amigo (de Massa), pero sé que en los negocios de la energía no está. Ahora, que son amigos y la connivencia en el gobierno de la provincia de Buenos Aires es así, y que es mentira que echaron a los policías como política de seguridad".

"Yo hice la denuncia a los policías. (Guillermo) Berra estaba enfrentado con Ritondo, se echaron a los policías pero se los puso en el directorio de Río Santiago después. Cuando vino Berni recuperaron a todos. Yo tuve mi casa rodeada, hasta que un día lo llamé a Ritondo y le dije déjenme. Las fotos de mi casa eran drones de la policía de la Provincia con Ritondo. Yo pasé mucho callada, yo lo viví en todos los gobiernos. Pero quiero que hagan una reflexión profunda y que muestren decencia, desde arriba hasta abajo. Yo ya estoy fuera de todo, no quiero nada. Ahora, ¿cómo hago? ¿Me quitan la palabra? ¿No violaría eso la libertad de expresión? Si quieren que me vaya de Juntos por el Cambio no tienen más que pedirme. Me desafilio incluso a la Coalición Cívica. Ahora, ¿Cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina?", explayó la exdiputada.

Asimismo, expresó Lilita: "Tengo un profundo cansancio porque en las relaciones personales decir la verdad a personas que uno quiere tiene un enorme costo personal y ésta es la última declaración que hago. Estoy muy cansada físicamente porque el esfuerzo de decir la verdad con cariño pero una verdad que es durísima te produce una tranquilidad de conciencia enorme porque ya no soy cómplice pero un profundo cansancio físico y la verdad que a esta altura no quiero otro infarto".

Dijo que habló con Rodríguez Larreta y Macri de estos temas. "Hay un doble discurso. Te llaman y te piden disculpas por sacar declaraciones. Entonces no entiendo. Yo ratifico todas las conversaciones porque incluso alguno se invitó a mi casa a comer un asado. Ayer. Venía de hablar con Macri y con Horacio. Están las llamadas telefónicas, si lo quieren negar... Fue lo que acordamos en aquella reunión (con Macri), tengo el paper de él y hablamos de toda esta connivencia. Y él lo escribió en el libro. ¿De qué se asustan si estoy diciendo en voz alta lo que está escrito en un libro del propio Macri?".

Sobre la unidad en JxC advirtió: "No, se mantiene. Yo soy ésta hace 35 años y no se rompieron unidades por esto. Yo voté en contra del núcleo de coincidencias básicas y fui candidata por el radicalismo después. Ahora, si no quieren que hable, porque cargo no quiero, funciones no tengo... Ahora, si soy una voz escuchada en la sociedad, y digo la verdad... La mejor prueba es Vialidad. En ese momento fue en silencio, con la persecución de todos y no había nadie de Juntos por el Cambio acompañando esa denuncia. Salvo Patricia (Bullrich) y Fernando Iglesias, que en ese momento estaban en la Coalición Cívica".

Y cerró: "Los que están discutiendo son Patricia y Horacio, son los temas de la Ciudad. Yo estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un Gobierno decente que gane de Juntos por el Cambio el año que viene. Y si no, no cuenten conmigo. Yo no miento más. Yo no escondo más la verdad. Prefiero morirme".