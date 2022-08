El larretismo salió a cruzar a Bullrich y crece la interna en Cambiemos por las vallas a Cristina Kirchner

Dirigentes cercanos a Horacio Rodríguez Larreta cruzaron a la titular del partido por sus cuestionamientos a cómo se manejó la vigilia y la represión frente a la casa de Cristina Kirchner el último sábado.

Tras los cuestionamientos de Patricia Bullrich, a la administración de Horacio Rodríguez Larreta por no haber logrado mantener las vallas frente a la casa de Cristina Kirchner en Recoleta, diversos dirigentes cercanos al jefe de Gobierno porteño salieron a responderle a la presidenta del PRO y calentaron la interna partidaria.

Bullrich, criticó el último domingo el accionar del gobierno porteño durante la represión policial del sábado por la noche en Recoleta, señaló que Juntos por el Cambio se ve "débil" porque la ciudad de Buenos Aires "siempre está con las calles tomadas" y aseguró: "Yo cuando puse vallas en el Puente Pueyrredón no me pasaron nunca".

En una entrevista para el canal televisivo TN, Bullrich indicó: "En la seguridad no podés tener miedo. Cuando tomás la decisión de poner la valla, la mantenés. Y no te corrés de ahí", y añadió: "Ayer (por el sábado) nos erosionaron el carácter".

En ese marco, uno de los que le contestó a la titular del PRO fue el diputado nacional y exvicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, quien la tildó de "comentarista": "¿A quién le servía que la tensión de ayer termine en una tragedia? Ya vimos a qué está dispuesta Cristina para proteger su impunidad. No nos corramos del foco ni seamos funcionales al kirchnerismo. Lo demás es de comentarista", dijo en Twitter.

La ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, pidió por su parte "no hacerle el juego al kirchnerismo". "En un momento tan delicado de la Argentina, la sociedad espera una oposición unida, que resuelva sus diferencias internamente. No le hagamos el juego al kirchnerismo populista y violento. Fortalezcamos Juntos por el Cambio", dijo citando el tuit de Bullrich.

"Solo con un JxC unido y fuerte podemos frenar al kirchnerismo. No hay lugar para oportunismos. Es nuestra responsabilidad mostrar que estamos juntos y trabajando por los argentinos", dijo en el mismo sentido el vicepresidente de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario.

También le respondió a Bullrich el titular del PRO en la Ciudad y legislador porteño Claudio Romero. "En un momento tan delicado de la Argentina, debemos mantener unidos JxC. Hacer campaña electoral es funcional al Kirchnerismo y de una enorme irresponsabilidad", afirmó.

Al contrario, uno de los que salieron a defender a Bullrich fue el diputado nacional Fernando Iglesias, del ala dura del PRO, quien criticó, sin mencionarla directamente, a la decisión de Larreta de vallar la casa de Cristina. "Me tienen harto los que primerean con sus declaraciones y sus decisiones inconsultas y después toman cualquier crítica que se les hace como un ataque a la unidad. Para verticalistas ya están los peronistas. Funcionales a ellos son los que no se animan a disputarles el poder", dijo en Twitter.

Las críticas de Bullrich a Larreta por la represión frente a la casa de Cristina

En su entrevista en TN, la titular del PRO (que no estuvo en la conferencia de prensa que brindó el sábado a la noche el jefe de gobierno porteño junto a un grupo de dirigentes de Juntos por el Cambio) señaló que "lo que están poniendo en duda no es la valla, sino dónde está el gobierno. El gobierno está en el que mantiene el orden y vos no podés entregar ese orden".

"La Ciudad (de Buenos Aires) siempre está con las calles tomadas. A Juntos por el Cambio nos ven débiles por eso. Nos tenemos que hacer fuertes en mostrar que somos responsables de la calle", marcó y reforzó: "Quiero representar un Juntos por el cambio que no se deje manejar por el kirchnerismo".

Luego de los incidentes ocurridos en la calle, el jefe de Gobierno porteño brindó una conferencia de prensa acompañado por referentes de la coalición JxC, donde se notó la ausencia de Patricia Bullrich. "Me llamó Larreta", aclaró Bullrich y agregó: "Le dije, "yo voy si hablo, si puedo poner la posición concreta de lo que creo'".

"No podemos regalar al desorden y la falta de ley. Porque cuando tomás un símbolo y decidís que no van a pasar, estás marcando qué vas a hacer cuando seas gobierno. Y acá en la ciudad somos gobierno", completó.