Crisis en la UCR: el sector de Negri acusa al de Lousteau de usar barrabravas

El diputado cordobés prepara el contraataque contra el sector que comandan Lousteau, Nosiglia y Yacobitti. Denuncian el uso de fuerzas de choque en la interna de la Juventud del partido.

Siguen los coletazos de la feroz interna y quiebre dentro de la Unión Cívica Radical, luego de la confirmación que 12 diputados que pertenecen al sector "renovador" del partido y que tiene a Martín Lousteau como referente, se separaran del propio bloque que comanda Mario Negri, aunque sin dejar el interbloque Juntos por el Cambio. Mientras analiza los pasos a seguir y planea el contraataque, desde el "negrismo" salieron a contestar y hasta acusaron a sus rivales de contar con la ayuda de "hinchas" caracterizados de Nueva Chicago para dirimir la interna en la Juventud Radical este fin de semana.

El comunicado del flamante bloque "UCR-Evolución" que será presidido por el cordobés Rodrigo De Loredo no cayó bien entre sus contrincantes. En off, desde ese sector dejaron entrever a El Destape que "la noticia no es tan novedosa" ya que "los diputados de Evolución es la tercera vez que se niegan a integrar el Bloque" oficial de la UCR. Y recordaron los chispazos que ya se habían dado en 2013, cuando Lousteau llegó a la Cámara Baja de la mano de UNEN, y 2017.

"En 2019 sí se sumaron al bloque porque Lousteau fue en la lista como senador y fue elegido Vicepresidente del Senado", dijeron, dando a entender los motivos del conflicto.

En el negrismo recordaron los últimos conflictos con el sector de Lousteau-Yacobitti-Nosiglia y hasta los acusaron de meter "hinchas de Chicago para impedir que se llegue al quórum" en la elección de autoridades para la Juventud Radical, que terminó en escándalo el último fin de semana y en el que la UCR "oficial" asegura que culminó con un triunfo de Valeria Pavón, una joven correntina que responde a Negri y el gobernador Gustavo Valdés.

Al cierre de esta nota, Negri preparaba la respuesta, y al parecer contaría con el respaldo de los gobernadores radicales (Valdés, Gerardo Morales y Rodolfo Suárez). Asimismo, espera reunir a los diputados que le responden para ratificar autoridades y salir a contestarles. La novela promete más capítulos.

Quiénes son los 12 integrantes del nuevo bloque radical

El flamante bloque "UCR-Evolución" contará con 12 miembros. Rodrigo De Loredo (que fue aliado de Luis Juez en la interna en la cual derrotaron a Negri) será el jefe de bancada en la que estarán Martín Tetaz, Emiliano Yacobitti, Carla Carrizo, Dolores Martínez (CABA), Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba), Victoria Tejeda (Santa Fe), Pablo Cervi (Neuquen), Alejandro Cacace (San Luis), Danya Tavela (Buenos Aires), Marcela Antola (Entre Ríos) y Martín Berhongaray (La Pampa).