Carrió enciende la interna en Cambiemos: "Me faltaron el respeto"

La ex diputada nacional dio una charla donde apuntó contra sus socios políticos por la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

La dirigente de Juntos por el Cambio Elisa Carrió encendió la interna en la alianza electoral al confesar que no confía en los partidos que lo integran. En una charla en el Instituto Hannah Arendt, sostuvo que el bloque opositor hubiera hecho un "papelón histórico e internacional" si no aprobaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda que ellos mismos contrajeron.

“Mi decepción es absoluta; no confío en nadie, solo en la Coalición Cívica”, afirmó Carrió, de acuerdo al diario La Nación. La dirigente además se quejó porque no la "miran, ni la escuchan" y que fue usada en la coalición opositora. Sin pelos en la lengua dijo que sus socios políticos “le faltaron el respeto” al no tomar su consejo y priorizar sus proyectos personales en el debate por la deuda.

“Había que pensar en la Argentina, no en el posicionamiento de cada uno”, señaló. En referencia al futuro de la Coalición Cívica, la dirigente enfatizó: "aunque estemos solos vamos a honrar esta deuda con el Fondo. Un default era el mayor impuestazo a la sociedad”, argumentó.

Juntos por el Cambio confirmó que acompañará el proyecto del Gobierno

El interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio acompañará el acuerdo con el FMI por la refinanciación de la deuda que tomó Macri y facilitará el tratamiento que tendrá lugar mañana en la Cámara alta.

La confirmación llegó después de una reunión convocada por el jefe del Interbloque, Alfredo Cornejo, en la que participaron todos los integrantes del espacio. De esta manera, la oposición reedita la estrategia que puso en marcha en la Cámara de Diputados y da al oficialismo los dos tercios necesarios para poder discutir el proyecto esta semana. Porque de no haber conseguido los apoyos suficientes, tendría que haber esperado siete días desde la firma del dictamen para poder celebrar la sesión en la Cámara alta.

La discusión en el Congreso empezará a partir de las 14 horas y se espera una extensa discusión en la que queden expresadas las distintas posturas en relación al acuerdo de entendimiento con el Fondo. Al igual que sucedió en la Cámara de Diputados, Juntos por el Cambio buscará dejar en claro que solo acompaña la negociación para refinanciar la deuda, pero no respalda el plan económico del Gobierno.

“Delineamos nuestra estrategia para la sesión del día de mañana. Coincidimos en adoptar una postura racional, equilibrada y ajena a los fanatismos. Entendemos que el país atraviesa un momento muy difícil y que debemos estar a la altura de las circunstancias para evitar males mayores”, afirmó el senador radical y fueguino Pablo Daniel Blanco. El parlamentario insistió en que "el gobierno será el responsable exclusivo" de dictar las políticas adecuadas para cumplir con las metas establecidas en el marco del acuerdo.