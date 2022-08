Arde la interna en JxC: ahora Rodríguez Larreta cruzó a Carrió

Tras las críticas de Patricia Bullrich a Lilita, Larreta cruzó a la líder de la Coalición Cívica que salió a disparar contra dirigentes de Cambiemos: "Este no es el camino".

Luego de la dura crítica de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, a Elisa Carrió por haber acusado a sectores de Juntos por el Cambio de mantener una alianza política con Sergio Massa, quien salió ahora al cruce de la líder de la Coalición Cívica es el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"ESTE NO ES EL CAMINO (sic)", comienza el escrito que Larreta publicó en Twitter este miércoles por la mañana para cuestionar a Carrió. "Hace muchos años que desde la UCR, la CC y el PRO; y, ahora, desde Juntos por el Cambio, venimos trabajando juntos por la República y por el desarrollo de nuestra querida Argentina. Argentina que hoy nos duele", continuó el jefe de Gobierno.

Luego, apuntó directamente contra Carrió: "Tengo un profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras del espacio junto a Mauricio, pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones de estos días sobre distintos miembros de Juntos por el Cambio. Este no es el camino. Es muy saludable que haya discusiones internas, pero el límite son los agravios", le advirtió a la exdiputada.

Larreta pidió además a Carrió que no ponga en peligro la unidad de la coalición opositora: "Tenemos instancias establecidas, como la Mesa Nacional. Mecanismos que debemos seguir fortaleciendo e institucionalizando. Más allá de nuestras diferencias, con mucho esfuerzo y convicción hemos logrado mantener la unidad, que es lo que además la gente nos pide. Lo colectivo por encima de las diferencias individuales. Es mucho más fuerte lo que nos une que lo que nos separa. Es la unidad lo que nos va a permitir volver a tener la oportunidad de transformar la Argentina y mejorar la vida de millones de argentinos que hoy viven con angustia y mucho dolor".

Qué dijo Carrió sobre Juntos por el Cambio y Sergio Massa

Larreta salió a responderle a Carrió luego de que ella acusase a varios dirigentes de Juntos por el Cambio de tener una alianza política con el ministro de Economía, Sergio Massa. La líder de la Coalición Cívica cruzó a sus compañeros de alianza en los canales opositores. Los diputados Rogelio Frigerio, Cristian Ritondo y Emilio Monzó fueron los primeros en ser apuntados.

"En el gobierno de Vidal había una convivencia, amistad y eventualmente negocios entre Ritondo y Massa. Son absolutos. Lo que vi entre Massa y Monzó que además son amigos es escandaloso. Lo de Frigerio con Massa apoyando a todos los candidatos massistas en las provincias y denigrando a los candidatos de Cambiemos en 2019 lo vi yo y se lo dije a Macri", señaló en una entrevista con Joaquín Morales Solá en TN.

"Frigerio tenía consultora donde trabajaba con los gobernadores y le dio todo el dinero del Infraestructura Federal. El déficit de Nación es del 20 por ciento, pero en las provincias tienen superávit. Pero, ¿quién le dio el dinero? Frigerio, con el fondo de Infraestructura. Incluso hubo obras del fondo de infraestructura que se dieron en Tierra del Fuego a la empresa de Carlos Kirchner", agregó a modo de denuncia.

La crítica de Patricia Bullrich a Lilita Carrió

Antes que Larreta, la titular del PRO, Patricia Bullrich, fue la primera en salir al cruce de Carrió, a quien le pidió que cese en sus ataques contra los dirigentes de Juntos por el Cambio. "Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió", escribió Bullrich en su cuenta personal de Twitter.

En un hilo de seis tweets, Bullrich se molestó por los comentarios de Carrió en La Nación, donde se metió con la vida privada del ex ministro de Interior del macrismo, Rogelio Frigerio y atacó al ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y al ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristián Ritondo, por sus vínculos con Sergio Massa.

"Aunque no siempre coincida con ellos en sus posiciones, no aceptaré el insulto a nuestros dirigentes, ni a otros que conforman nuestra coalición. No vale todo. No vale eso de que 'porque es Carrió nadie la enfrenta'. Como presidenta del PRO digo basta y no me callo. La unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo. Quien atente contra ella pone en riesgo la construcción del cambio que sueñan millones de argentinos", cruzó Bullrich.