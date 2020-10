Fiel a su estilo, el ex presidente Mauricio Macri le huyó a la autocrítica y apuntó contra los funcionarios y legisladores que lo acompañaron durante los cuatro años de gobierno como responsables de la derrota electoral en 2019. Esta vez, las balas fueron para el ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio; y para el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, quienes conformaban la pata política de Cambiemos.

En una entrevista con el periodista Joaquín Morales Solá en TN, el ex mandatario manifestó: “Como presidente nunca debí haber delegado la negociación política y yo la delegué en mi ala más política, con filo-peronistas". Las críticas iban dirigidas a Monzó y Frigerio que fueron los interlocutores con los diferentes sectores políticos tanto en el ámbito legislativo como en el armado político de Cambiemos.

Desde hace varios meses, el “monzonismo” comenzó a plantear la necesidad de “reconstruir” la oposición de Juntos por el Cambio y alejarse de la lógica de “la grieta”, por el contrario, propuso una construcción horizontal y federal, diferente a lo que se vio en los años que gobernó Cambiemos. Además, en diversos zooms, el ex presidente de la cámara baja apuntó que Macri debía dar un paso al costado de la discusión del armado político para el próximo año. También, apostó a ampliar el espacio.

Allegados al ex ministro del Interior confiaron a El Destape que las críticas de Mari “no sorprendieron dentro de todo” y afirmaron que “era esperable” la actitud del ex presidente. “Era lo que venían diciendo los trolls en las redes. Y Mauricio Macri lo reprodujo”, minimizaron.

Además, replicaron que Frigerio “viene pidiendo y haciendo autocrítica cada vez que sale en los medios, nunca fue crítico con Mauricio, pero fue el primero en hablar de liderazgos horizontales”. Monzó y el ex ministro de Interior encabezaron en varias oportunidades reuniones virtuales con dirigentes y militantes desencantados y destratados por el macrismo y comenzaron a forjar el sello de “diálogo” en la oposición.

Otra voz que salió al cruce de Macri fue el diputado Sebastián García de Luca. En una comunicación con Guido Carelli Lynch, el legislador contraatacó las críticas del ex presidente y remarcó: “Gracias a Monzó y Frigerio logramos tener las leyes más importantes y construir gobernabilidad durante los 4 años de gobierno con enorme minoría legislativa y estructura política".

“También Rogelio y Emilio lograron convencer a Pichetto para que sea el compañero de fórmula”, disparó y replicó que desde ese sector “nunca” apelaron “la grieta como especulación electoral, siempre buscamos el diálogo, consensos y buscar acuerdos". Además, recordó que durante los cuatro años macristas “la gestión y la estrategia política se definía en la Jefatura de Gabinete (dirigido a Marcos Peña)”.

En la misma línea, un allegado al ala monzonista le respondió a Macri en Cenital: “El primer presidente que delegó la economía, la provincia de Buenos Aires y la política, un misterio de qué se ocupó; eso sí, todos los días a las 17 ya se iba el helicóptero de la Rosada”, liquidó el ex miembro del gobierno.

Hasta el momento Monzó y Frigerio no respondieron públicamente las críticas y reproches de Macri, quien parece que estuvo ausente de las decisiones que tomó su Gobierno no solo de gestión sino también, políticas.