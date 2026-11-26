Horas después de que el Congreso apruebe la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, el cineasta de Javier Milei, Santiago Oría, celebró su sanción con un insólito video en el que el Presidente destruye el edificio del organismo con un martillo de Thor al grito de "destrucción".

{{{htmlAmp}}}

"Terminamos con el Banco Central de la infamia, establecido por CFK y Marcó Del Pont. Viva la Libertad Carajo!", escribió Oría en su cuenta de X.

Su mensaje fue acompañado por un fragmento de un corto en el que Milei aparece junto a la diputada Lilia Lemoine, su hermana Karina y una decena de personas, mientras el Presidente rompe una maqueta de la entidad.

El corto completo, que se conoció antes de las elecciones de 2023 y es de un minuto de duración, comienza con una Lemoine disfrazada y con un maletín en la mano que le advierte a Milei que "el Banco Central está haciendo de las suyas de nuevo". "Me parece que es hora de cerrarlo", agrega la diputada.

Acto seguido, Milei toma un martillo con sus dos manos y golpea hasta destruir la maqueta, mientras las personas a su alrededor grita "destrucción".

Un martillo y una bazooka

Además de este corto, el cineasta y estratega de las redes sociales de Milei publicó otro breve video animado en el que el Presidente y su hermana manejan un descapotable y frenan frente al edificio de la entidad. El Presidente toma una bazooka y dispara un misil que destruye la sede. "Chau BCRA kuka", agregó Oría en su mensaje.

Con 141 votos afirmativos, cero negativos y 99 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de su Carta Orgánica, que ya había tenido media sanción desde el Senado.

Entre los puntos más importantes, el proyecto prevé cambios clave como nuevos límites a financiar al Tesoro Nacional, otras condiciones para remover a sus autoridades y excluye al ministro de Economía de reuniones del directorio.