Sin mencionar a La Libertad Avanza (LLA) ni a Javier Milei, la senadora Patricia Bullrich volvió a atribuirse los logros del oficialismo en el Senado con un insólito video en sus redes sociales. Se trata de un nuevo spot que aumenta las dudas sobre si intentará o no competir en las elecciones presidenciales de 2027.

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"Moviendo el c*lo, como en cada lugar que me tocó estar", escribió la senadora en su cuenta de Instagram. Junto a esa oración, a Bullrich se la ve en un video en el que aparece poniéndose unos los lentes negros y luego caminando por los pasillos del Senado.

Este jueves, con 43 votos a favor y 29 en contra, LLA logró tener el acompañamiento del PRO, el radicalismo y bloques provinciales para suspender las PASO, uno de los objetivos que tenía el Gobierno.

Al ritmo de "A mover el culo" de Illya Kuryaki, la senadora da unos pasos, luego gira y tira un beso mirando a cámara. El spot se da en medio de las especulaciones sobre una posible candidatura suya y en medio del aumento de tensiones con la Casa Rosada.

Qué dijo antes del spot

Minutos antes de publicar el video, que se suma a otras enigmáticas piezas audiovisuales que hace semanas viene lanzando, la senadora tuvo declaraciones ambiguas sobre su posición dentro del partido libertario.

"Yo estoy dentro de un proyecto. Yo creo que este proyecto es fundamental que reelija. Todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que esto suceda", dijo en Radio Mitre al ser consultada sobre si acompañaría a Milei en una nueva candidatura o si planea postularse.

Sin embargo, luego planteó: "Yo no soy vertical. Nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada. A mí me gusta ser parte, ser socia, de los cambios que la Argentina está construyendo y aportar lo que creo que es bueno aportar”, afirmó.

En ese sentido, apuntó que el propio Milei la llamó "socia" durante un reportaje y retomó esa definición como válida. "Son dos electorados que se juntaron para conseguir un objetivo. Esos electorados tienen que estar juntos, potenciarse", sostuvo.