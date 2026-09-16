Insólito: un funcionario de Vidal irá a juicio oral por abuso de autoridad y falsificación de documentos en Santa Cruz

El Poder Judicial fijó una nueva fecha para el inicio del juicio oral y público contra el actual funcionario del Gobierno de Claudio Vidal por delitos vinculados con abuso de autoridad. Según la resolución de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, el exintendente de 28 de Noviembre y exdiputado provincial está imputado por “falsificación de documento público agravado y abuso de autoridad en concurso entre sí”, y por abuso sexual en otra causa abierta.

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El debate se desarrollará de manera presencial en la sede judicial ubicada en Malaspina 41 de Río Gallegos. Además de Españón, deberán sentarse en el banquillo Anita Beatriz Castro, Horacio Oscar Lavié, Martín Nicolás Agüero y Juan Carlos Fuentes, todos alcanzados por la misma calificación legal establecida en el expediente Nº 8314/24.

La fecha fue establecida mediante una resolución del tribunal fechada el 11 de septiembre, que además incluyó una serie de disposiciones destinadas a organizar con anticipación el desarrollo del juicio y evitar demoras durante las audiencias.

La causa que llegará a juicio oral

Entre las medidas adoptadas, la Cámara ordenó convocar a todos los testigos propuestos por las partes. El tribunal también habilitó una línea oficial de WhatsApp para que los testigos puedan realizar consultas de lunes a viernes y una instrucción dirigida a la fuerza policial encargada de las notificaciones, que deberá diligenciar los oficios con las citaciones dentro de un plazo máximo de 24 horas desde su recepción.

Una vez realizadas las notificaciones, las constancias deberán ser remitidas de manera digital al correo electrónico de la Cámara. Las disposiciones apuntan a dejar organizada con anticipación la prueba testimonial y la logística necesaria para el debate previsto para marzo de 2027.

Españón fue designado por el Gobierno de Vidal

El proceso judicial adquiere especial relevancia política porque Españón forma parte de la estructura del Estado provincial. El 1° de agosto de 2026 comenzó a ejercer como director General del Área Técnica de Frontera, un cargo dentro del Ministerio de Gobierno de Santa Cruz.

La designación fue formalizada mediante el Decreto 675/26, firmado el 31 de julio por el gobernador Claudio Vidal y la ministra de Gobierno, Belén Elmiger. De esta manera, el exintendente y exdiputado pasó a ocupar un cargo dentro del Ejecutivo provincial mientras una causa en su contra avanza hacia la instancia de juicio oral.

En comunicación con El Destape, la diputada de Unión por la Patria Agostina Mora había cuestionado públicamente la decisión y sostuvo que la designación representa un mensaje negativo frente a las personas que realizaron denuncias contra el exlegislador.

“Es una burla a la sociedad”, afirmó la legisladora, quien también sostuvo que las personas que denunciaron a Españón quedaron expuestas a una situación en la que, según su interpretación, el Estado provincial terminó respaldando al funcionario cuestionado.

Los cuestionamientos por su paso por la Legislatura

Españón había sido intendente de 28 de Noviembre y luego llegó a la Cámara de Diputados de Santa Cruz en 2023, como parte del espacio político encabezado por Vidal. Durante su gestión municipal se produjeron distintos conflictos institucionales y posteriormente se iniciaron investigaciones judiciales.

Entre ellas, se encuentran denuncias por abuso de autoridad y otras acusaciones que fueron mencionadas durante el debate político en torno a su situación. Mientras ocupaba una banca en la Legislatura provincial también se tramitaron pedidos de desafuero relacionados con las investigaciones judiciales.

Según Mora, fueron presentados cuatro pedidos de desafuero y se convocaron tres sesiones extraordinarias para abordar el tema, aunque el oficialismo no habría aportado el quórum necesario para su tratamiento. Finalmente, Españón presentó su renuncia a la banca y la Cámara de Diputados aceptó formalmente su dimisión el 19 de febrero de 2026, durante una sesión extraordinaria.

La oposición interpretó aquella renuncia como una forma de evitar que avanzara el tratamiento de su desafuero. Mora cuestionó además que, meses después de dejar la Legislatura, el exdiputado haya sido incorporado a la administración provincial.

"Hay un oficialismo que es indiferente frente a la violencia porque tiene esta persona dentro de la fila designada como funcionario público. El oficialismo siempre eligió el silencio para protegerlo a Fernando Españón. Desde ese lugar se protegió, desde el silencio”, concluyó la diputada.