Cerruti apuntó contra empresarios y el campo: "Ejército de especuladores y codiciosos"

La portavoz presidencial acusó a grupos empresarios y del campo por atentar contra la mesa de los argentinos y argentinas. "Deberíamos ser todos lo suficientemente sensatos y solidarios", sostuvo.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, apuntó contra los empresarios "especuladores y codiciosos" en el marco de la suba de los precios y aseguró, frente a la consulta, que no hay ningún tipo de desabastecimiento de productos de primera necesidad. "Deberíamos ser todos suficientemente sensatos y solidarios", expresó con respecto a la situación mundial.

Si bien no dio los datos correspondientes, que se conocerán por la tarde de este jueves a través del INDEC, la funcionaria nacional señaló que se espera un índice de inflación "un poco menor al del mes pasado" aunque se trata de algo "paso a paso, día a día" a causa de aceleraciones por causas políticas o económicas o por la inflación mundial. Cabe recordar que en mayo pasado se registró un alza del 5,1%. Según analistas del mercado consultados por el Banco Central (BCRA), la inflación del sexo mes del año se habría ubicado en torno al 5,4% pero resta esperar la confirmación oficial.

Con respecto al supuesto desabastecimiento de productos, Cerruti aseguró: "El Gobierno está garantizando que no haya desabastecimiento de ningún producto de primera necesidad. Puede haber faltantes puntuales en alguna góndola, puede haber faltantes en algún supermercado pero no hay faltantes masivas en ningún lado ni existe ningún indicio de que estamos en una situación de desabastecimiento". Y añadió: "No llevemos ese temor a la población porque eso no está sucediendo. La ministra, el secretario de Comercio y los diferentes funcionarios del Ministerio de Economía, del Ministerio de Desarrollo Productivo y de todos los organismos que tienen que ver con el tema, están trabajando y conversando permanentemente con los supermercadistas como con quienes los proveen, y también con las grandes empresas para que esto no suceda".

Más allá de esto, la portavoz presidencial señaló: "Por supuesto, en algunos casos, hay maniobras especulativas de algunos que retienen esos productos para esperar poder venderlos a un mayor precio próximamente y eso es lo que estamos denunciando. En este momento de crisis mundial, sumarse al ejército de los especuladores y los codiciosos es realmente algo que están haciendo contra cada uno de los argentinos y de las argentinas, no tiene que ver con si se llevan bien o mal con el Gobierno o si están de acuerdo o no sobre cómo se gestiona. Están yendo directamente contra la mesa de los argentinos"

¿Quiénes son estos "especuladores y codiciosos? Cerruti manifestó: "Desde empresarios quieren en tiempos de guerra quedarse con la mayor renta posible hasta grupos del campo que no liquidan la cosecha, para ver si pueden conseguir mejor precio porque los granos suben a causa de la guerra. Hay quienes quieren desestabilizar el mercado financiero para lograr una devaluación y tener una renta mayor por sus ingresos en dólares". Y sentenció: "En una situación tan compleja como está viviendo el mundo en este momento, siempre fue criminal de parte de determinados grupos quedarse con toda la renta, tratar de quedarse con toda la ganancia, pero ahora más. Frente a esto, deberíamos ser todos lo suficientemente sensatos y solidarios. Entre todos debemos resolver esta situación porque es algo que excede a un gobierno".

