Incongruente: Weretilneck admite que el salario no alcanza en Río Negro pero bloquea el freno al endeudamiento

Pese a que el gobernador Alberto Weretilneck reconoció públicamente que los salarios "alcanzan hasta el día 20", el Gobierno provincial mantiene sin tratamiento proyectos presentados que buscan darles una salida y proteger los ingresos de los trabajadores. Según los datos del Mapa de la Deuda del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), más de 85.000 personas se encuentran en situación de mora en la provincia, con un pasivo acumulado que supera los $288.415 millones.

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El escenario expone las dificultades que atraviesan los hogares para sostener sus gastos cotidianos y adquiere mayor relevancia después de que Weretilneck aceptara que los ingresos de los trabajadores no alcanzan. Los informes del CEPA advierten que la inflación persistente y la pérdida del poder adquisitivo llevaron a muchas familias a recurrir al financiamiento para cubrir gastos corrientes.

La problemática afecta especialmente a los jóvenes menores de 25 años y tiene un fuerte componente de endeudamiento no bancario, vinculado con créditos otorgados por plataformas fintech y saldos pendientes en billeteras virtuales. Lo que se teme, es que la inacción del Gobierno provincial podría profundizar la problemática y traer mayores consecuencias.

La deuda que crece mientras no alcanza el salario

En este contexto, la discusión ya llegó a la Legislatura de Río Negro, donde existen proyectos destinados a generar herramientas específicas para familias que no pueden afrontar sus obligaciones. El legislador provincial Luciano Delgado Sempé reclamó, en diálogo con medios locales, el tratamiento de dos iniciativas que buscan intervenir sobre el problema del endeudamiento.

El proyecto Nº 441/2026 propone crear el Programa de Desendeudamiento y Protección de Ingresos de las Familias Rionegrinas, además de un Fondo Fiduciario y un Registro Provincial de beneficiarios. La iniciativa apunta a generar mecanismos que permitan a las familias reorganizar sus deudas.

El segundo proyecto, identificado como Nº 494/2026, establece que el conjunto de retenciones, descuentos y embargos sobre los salarios de los trabajadores estatales no pueda superar el 20% de la remuneración neta. "El salario es alimento y no puede ser confiscado", sostuvo Delgado Sempé.

El legislador recordó que ya había reclamado el tratamiento de ambas iniciativas durante la sesión del 30 de abril, pero cuestionó que continúen sin ser discutidas pese al agravamiento de la situación económica.

Weretilneck reconoce el problema, pero descarta subsidiar las deudas

El gobernador Weretilneck reconoció el deterioro de los ingresos y el impacto que tiene sobre el endeudamiento de los hogares, pero descartó que el Estado provincial vaya a absorber directamente las deudas de las familias.

La estrategia oficial, según la información planteada, se orienta principalmente hacia mecanismos de alivio administrativo y facilidades de pago, entre ellas las herramientas de refinanciación disponibles a través de la Agencia de Recaudación Tributaria, que contempla quitas de intereses de hasta el 30%.

Para la oposición, sin embargo, el reconocimiento del problema debería estar acompañado por medidas provinciales más profundas. "No alcanza con reclamarle soluciones al Gobierno Nacional. Si el Gobernador reconoce que las familias no llegan al 20 de cada mes, se tienen que utilizar también las herramientas que se puedan generar desde Río Negro", planteó Delgado Sempé.

El reclamo deja expone la contradicción política para el Gobierno provincial, ya que mientras Weretilneck reconoce que los salarios pierden capacidad de compra y que las familias recurren cada vez más al crédito, pero no responde a la oposición cuando reclama avanzar con herramientas para aliviar el endeudamiento.