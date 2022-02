Escándalo por los incendios en Corrientes: un intendente denunció que el gobernador le negó ayuda

Se trata de Diego Caram, jefe comunal de Mercedes. Contó sobre el mandatario radical: "Valdés estaba de vacaciones en Punta del Este. Recién un mes después me mandó un WhatsApp un ministro suyo". El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, ya había advertido esta situación.

En medio de los gravísimos incendios que sufre Corrientes, apuntan contra el gobernador radical Gustavo Valdés. El intendente de Mercedes, Diego Caram, denunció en diálogo con El Destape que el mandatario provincial le negó ayuda. "Valdés no me llamó nunca. Recién un mes después me mandó un WhatsApp un ministro suyo. Lo hizo la semana pasada. Los incendios empezaron el 10 de enero". Así de tajante describió Caram la inacción del gobierno provincial.

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, ya había advertido esta situación. “El 23 de enero ofrecimos a la provincia con medios aéreos y recursos humanos. El pedido de la provincia comenzó el 5 de febrero y el 6 de febrero llegamos con los brigadistas. Ya estábamos desde antes con el primer avión el 4 de febrero, porque lo pidió el Parque Nacional de Iberá”, informó en declaraciones al canal TN.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El fuego ya lleva más de 300.000 hectáreas arrasadas. "Cuando los incendios empezaron en enero, el gobernador estaba de vacaciones. Volvió recién a fin de mes. Estaba en Punta del Este, jamás se interesó en la situación", le dijo Caram a El Destape en comunicación telefónica.

El intendente de Mercedes, Diego Caram

Apenas comenzaron las llamas, el intendente del segundo distrito más importante de Corrientes -y el más productivo en ganadería y arrocera de esa zona- armó un comité de crisis propio. Recién este lunes, Valdés declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario por seis meses debido a la sequía y los incendios rurales.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés

En el medio, Caram gestionó reuniones con Nación y con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, con quien se reunió en Buenos Aires por esta situación. "Pensaron que les estaba mintiendo porque desde la provincia no habían mandado ningún informe sobre los incendios en Mercedes", le dijo Caram a este portal.

Asimismo, se queja el intendente de que el gobernador recién se ocupe un mes después de esta situación. "Antes de que la provincia pida un avión, el Ministerio nacional de Ambiente ya nos lo había mandado", manifestó con bronca.

El sector más perjudicado es el campo por estos incendios en la zona. "Ante la inacción del gobernador, son los productores rurales los que me pidieron 'andá a gestionar ayuda a Nación'", cuenta el jefe comunal.

La situación actual es dramática. Lo grafica así Caram: "Está ardiendo Mercedes. Esto va a termina cuando se queme todo. Total desidia", relata. Y cierra con un mensaje contra la gobernación por lo sucedido: "Si no está el gobernador, nadie decida nada acá. Nadie puede hacer nada, todo se tiene que consultar con el gobernador, y mientras que se prenda fuego todo".

El despliegue actual del Ministerio de Ambiente en Corrientes involucra 1 helicóptero y 4 aviones hidrantes pertenecientes al SNMF, junto a 80 brigadistas y personal de apoyo convocados por este servicio y Parques Nacionales, además de 2 autobombas, equipamiento y móviles de apoyo.