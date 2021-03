El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, anunció que presentará una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes fueron los autores de "los incendios intencionales" en El Bolsón , en siete localidades de Chubut y Río Negro conocidas como "Comarca Andina", y adelantó que viajará esta tarde hacia la zona junto a recursos materiales para asistir a brigadistas y víctimas.

"Hoy voy a presentar una denuncia penal, porque lamentablemente los registros y la información que tenemos indican que el fuego se prendió intencionalmente y el que lo hizo sabía muy bien como hacerlo para perjudicar", dijo en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

El Ministro sostuvo que hay "15 personas en condición de desaparecidas porque no conocemos su paradero, hay más de 100 casas afectadas por el fuego" y describió que se trata de "una situación trágica, por eso le voy a pedir a la Justicia que investigue quienes fueron los autores de este delito". "Si no reflexionamos sobre estas actitudes y si la Justicia no reprende, ni castiga a los culpables, esto puede suceder otra vez", agregó.

Por ora parte, el titular de Ambiente confirmó que esta tarde viajará hacia la zona de los incendios junto a otro Ministro a definir, para observar los daños provocados por el fuego y para atender la situación social y de seguridad. Además, indicó que habló con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y que "ya está Gendarmería presente junto a las autoridades policiales".





Una horas ante de la llegada prevista del funcionario a la zona cordillerana, un avión Hércules de la Fuerza Aérea, que dispuso el ministro de Defensa, Agustín Rossi, viajará con unos 41 brigadistas, que van a colaborar con otros 62 que ya se encuentran en la zona combatiendo las llamas.

En cuanto a la situación en la Comarca Andina, parajes cercanos entre si y ubicados en el noroeste de Chubut y suroeste de Río Negro, Cabandié la calificó como "trágica" y precisó que el fuego tuvo un origen "intencional". "La situación trágica que estamos viviendo en la provincia de Chubut y Rio Negro se inició ayer en un lapso de tres horas, a partir de las 4 de la tarde, donde hubo simultaneidad en siete localidades distintas, donde se prendió fuego intencionalmente y eso afectó a la región de manera enorme", aseguró el Ministro.

Y aclaró: "Hoy tenemos todo el Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) activo y trabajando en la zona, aunque ya teníamos brigadistas por algunos focos ígneos en El Bolsón, donde hacían tareas de control y guardia de cenizas". "Si hay un fuego simultáneo que se prende en solo tres horas, en siete localidades distintas y al unísono, no alcanzan los recursos para combatir el fuego con una intencionalidad tan manifiesta y eso merece ser penado", añadió.

El Ministro pidió evaluar "algunas practicas que tenemos como sociedad, repensar los modelos productivos" y dijo que "estamos en un contexto de cambio climático donde en la región se alcanzan picos históricos de acumulación de material combustible, lo que sumado a las temperaturas y el viento, (hace que) las condiciones sean propicias para la expansión del fuego". "Si hay una intención manifiesta tan despreciable, estamos ante una situación donde tenemos que lamentar victimas, perdidas materiales y de ecosistema que son irrecuperables", finalizó.