Quién es la reemplazante de Victoria Donda en el INADI designada por Alberto Fernández

La abogada y periodista Greta Pena es la nueva interventora del INADI. Reemplaza a Victoria Donda, que renunció en diciembre pasado.

El Gobierno nacional prorrogó este martes la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) hasta el 10 de diciembre de este año y designó como interventora a la abogada Greta Marisa Pena, en reemplazo de Victoria Donda, que renunció en diciembre pasado.

Lo hizo mediante el Decreto 15/2023 publicado en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Alberto Fernández; el ministro de Justicia, Martín Soria; y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ximena Ayelén Mazzina Guiñazú. Además, en la norma se oficializa la finalización de Pena en su anterior cargo (como subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad en el ministerio de Mujeres, Género y Diversidad) a partir de hoy.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Quién es Greta Pena

Greta Pena (derecha) en una reunión de trabajo. Crédito: Twitter.

Greta Marisa Pena es abogada y periodista y se venía desempeñando en diversos cargos en el Estado. Integró la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, fue subdirectora de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la gestión de Alberto Fernández, además de otros cargos en el Ministerio de Seguridad y un anterior paso por el INADI, entre 2007 y 2010. Actualmente, se desempeñaba en el Ministerio de Mujeres de la Nación como subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad.

La renuncia de Donda

Victoria Donda anunció sobre el cierre del 2022 que renunciaba al frente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), a pocas horas de que se venciera su nombramiento como interventora al frente de ese organismo. A través de su cuenta en la red social Twitter, Donda señaló que "Hoy se cierra un ciclo con mi alejamiento del @inadi, convencida de que las responsabilidades institucionales son etapas de un camino más extenso. Seguiré militando en el @FrenteDeTodos por la sociedad libre, justa e igualitaria con la que soñamos y, sobre todo, merecemos".

Asimismo, Donda dejó entrever que su salida está vinculada, además, al juicio por delitos de lesa humanidad que afronta por estos días su apropiador durante la última dictadura. "Desde hace un mes estoy transitando el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos por el secuestrador y torturador de mis padres, responsable de su desaparición y de que yo haya nacido en la ESMA. Es un proceso que me recuerda quién soy, mi identidad personal y política", escribió en la misma red social.

Luego, la ex diputada por Libres del Sur publicó su carta de renuncia, en donde hace un repaso de su gestión y realiza una suerte de autocrítica por haberse alejado del peronismo a mediados de la década pasada, además de ponderar la figura de Cristina Kirchner. "Haber vuelto, en definitiva, a formar parte del Frente de Todos me permitió reencontrar a compañeros y compañeras de militancia que había conocido varios años atrás, durante los primeros 2000. En 2008 tomé la equivocada decisión de alejarme de nuestro espacio, influida por el hecho de no saber interpretar lo que el pueblo realmente sentía", escribió en su cara de renuncia.