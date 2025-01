Clara Muzzio, en la Marcha del Orgullo llevando una remera con los colores LGBTQ+.

En las últimas horas, la vicejefa de Gobierno porteña, Clara Muzzio, publicó en sus redes sociales una frase del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde aseguraba que "hay sólo dos géneros", refiriéndose al masculino y femenino. Tras mostrar su apoyo al flamante mandatario estadounidense respecto a sus declaraciones que atacan directamente a la identidad de género, la funcionaria aseguró que se trata de su posición personal sobre el tema y remarcó que "no es una declaración oficial del Gobierno" liderado por Jorge Macri. De todas maneras, fue repudiada por diversos usuarios.

"Mi post en el que compartí la foto del anuncio de Donald Trump, donde dice 'Hay solo dos géneros: masculino y femenino', refleja mi posición personal sobre el tema, no es una declaración oficial del gobierno. Con este post expreso que adhiero a la afirmación que hace la ciencia sobre este tema. Mi posición no implica opinión alguna sobre la libertad individual de las personas para definir su orientación sexual, yo creo profundamente en la libertad para ser, creer y decir lo que uno quiera dentro del marco de la ley", escribió horas más tarde. Y agregó: "Acompaño la afirmación de que los seres humanos son de sexo masculino o femenino: XX-XY".

"Me gustaría creer que la verdadera Clara es la que marchaba con nosotros con la remera del orgullo", la cruzó duramente el diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires y presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro. Mientras que el legislador de CABA, Emma Ferrario, citó el mismo tuit y lanzó: "Terraplanismo".

Desde Amnistía Internacional cargaron duramente contra Muzzio y aseguraron que es "inaceptable que la vicejefa de gobierno de CABA posicione su mirada personal y subjetiva por encima de lo que establecen nuestras leyes nacionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos". A su vez, la organización no gubernamental y sin fines de lucro recordó que el Estado "tiene el deber de respetar y garantizar, sin discriminación, los derechos humanos de todas las personas, independientemente de sus cromosomas".

En un extenso hilo a través de la red social X (ex Twitter) remarcan la obligación de quienes ejercen cargos públicos "no sólo de respetar, sino también de garantizar el marco normativo vigente" y "prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación por motivos de género". Dentro de ese marco, señalaron las leyes nacionales e internacionales que garantizar "el libre desarrollo de las personas conforme a su identidad de género" y sostienen que "las narrativas que niegan o patologizan la diversidad abonan un clima de intolerancia, perpetúan estereotipos dañinos y envían un mensaje a la sociedad de que la discriminación es aceptada".

Al mismo tiempo, el reconocido científico y biólogo molecular, Ernesto Resnik, citó el mensaje de la vicejefa de gobierno y criticó duramente su mención a la ciencia y su ataque a la identidad de género. "¿Por dónde empezar? Una de cada 15.000 nenas que nacen nenas y se crían como nenas tienen cromosomas XY. ¿Son hombres? No. En la Argentina hoy estadísticamente hay 300 nenas de menos de 12 que no lo saben pero son genéticamente hombres, pero mujeres", escribió el experto. Y añadió: "Son niñas que nacen como cromosomas XY y son 'genéticamente' varones pero por mutaciones en genes que determinan el desarrollo sexual, las características masculinas nunca se expresan. Viven su vida como niñas y luego como mujeres, y algunas incluso pueden dar a luz".

"Es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Estas nenas tienen testosterona y otras hormonas sexuales masculinas, pero la testosterona no cumple su rol de desarrollo de órganos sexuales masculinos debido a una mutación en el gen del receptor de andrógenos", explicó el biotecnólogo.

Por su parte, Resnik sostuvo que "nacen mujeres y los padres las tratan como mujeres". "Somos una especie que no está delimitada por el cromosoma que nos tocó. Si te tocó el cromosoma con un problema en el gen de la insulina, lo arreglamos inyectando insulina. Si nacimos con un cromosoma con problemas musculares, usamos prótesis. Si nacimos con un cromosoma de tetas chiquitas y queremos más grandes, nos ponemos implantes. Si tus cromosomas te hacen pelado como a Manuel Adorni y no te gusta, te hacés un trasplante capilar. Tus deseos, lo que sos, y lo que hacés de vos, no está determinado solo en tus cromosomas", enumeró.

"Entonces, ¿si nacemos con un cromosoma que mete mucho de una hormona y nos hace parecer un hombre, pero preferimos menos de esa hormona y ser mujer… ¿Por qué eso no se puede? ¿Quién dice que esté mal hacerlo? No somos nuestros cromosomas. Cuando es posible, somos lo que queremos ser. Los humanos nos hemos liberado de ser lo que nuestros genes dicen. Es, PRECISAMENTE, lo que nos hace humanos", sentenció el bioingeniero.

Asimismo, distintos usuarios y usuarias de la red social perteneciente a Elon Musk también cruzaron y apuntaron contra Muzzio. Citando a la propia vicejefa, que remarca su intención de "creer y decir lo que uno quiera dentro del marco de la ley", un cibernauta mostró que dicho marco incluye a la Ley de Identidad de Género (Ley N° 26.743), sancionada en mayo del 2012 por el Senado y la Cámara de Diputados. "Hace poco, cuando era funcionaria de Horacio Rodríguez Larreta, la vice de Jorge Macri escribía en inclusivo y ahora tiene que salir a aclarar que no sabe distinguir entre sexo y género", agregó el periodista Fernando Bercovich.

"O sea que la gente que nace con una mutación cromosómica que los hace XXY no son personas según Clara. Y con el mismo razonamiento, ¿quienes tienen síndrome de Down, que también es una mutación cromosómica, tampoco son personas?", agregó un usuario. "Cuando uno habla de ciencia, al menos tiene que tener la biblioteca actualizada y de paso no mezclar lo biológico (sexo) con lo personal y cultural (género). Las personas no somos animalitos", añadió otro. Mientras que otra, docente y politóloga, sumó: "¿Ven para qué es importante la ESI? Para entender la diferencia entre sexo biológico y género". Y una última usuaria, sentenció: "Los temas científicos no son una opinión y menos de alguien evidentemente no versado en la materia".

"Compromiso por una Ciudad más inclusiva": su declaración como ministra

"Estamos en Palermo celebrando una nueva edición de la Semana OrgulloBA. Un tiempo donde reafirmamos nuestro compromiso para construir una ciudad más inclusiva, que reconoce y celebra los valores de la diversidad y la pluralidad", expresó la entonces Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana Clara Muzzio, en octubre del 2021. Así, a través de las redes sociales oficiales y de la página web oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dieron inicio a la Semana del Orgullo con diversas propuestas para "festejar la diversidad" con monumentos iluminados, actividades, fotogalerías, videos y la creación de un mural.

Entre los monumentos iluminados con los colores de la bandera LGBTQ+, se destacaron: el Obelisco, la Usina del Arte, el Planetario, Floralis, Palacio Lezama, Torre Monumental y el Puente de la Mujer. Mientras que entre las actividades principales: manifestaciones artísticas, un escenario principal con shows en vivo, puestos de información de organizaciones sociales de la comunidad, ferias, el Festival por la Inclusión Laboral Travesti y Trans (FILTT), talleres, stands, esculturas para la Diversidad y la inauguración del Mural Diversidad ubicado en el Paseo de la Diversidad de la Plaza Roberto Arlt, entre otros.