Fuerte respaldo de Moyano al Gobierno: "Hace todo lo que puede para frenar la inflación"

El secretario general de Camioneros destacó el rumbo de las paritarias en lo que va del año. Además, se mostró a favor de la suba de retenciones al sector agropecuario.

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, defendió al Gobierno en medio de la crisis inflacionaria que atraviesa el país. Además, se mostró a favor de elevar los derechos de exportación al sector agropecuario.

En diálogo con El Destape Radio, el sindicalista se refirió a los últimos datos sobre suba de precios: "La inflación es un tema muy complicado y afecta a los de menores recursos y menor salario". Sin embargo, soslayó: "El Gobierno está haciendo todo el esfuerzo necesario para frenar la inflación. En el mundo está subiendo la inflación, nadie lo puede negar".

Asimismo, destacó que "los empresarios tienen que tener conciencia de que hay gente que la está pasando mal y ellos no se privan de nada". Y sumó: "Le falta comida a la gente y hay señores que no quieren hacer los aportes que corresponden como se hace en otros lugares del mundo".

Al mismo tiempo, insistió con dar un giro en la política agropecuaria: "Lógico que el gobierno tiene que aumentar las retenciones. (En el campo) Son los que más han ganado".

El rol de la CGT, paritarias y renta inesperada

En otro aspecto, el dirigente gremial apuntó que "la CGT se ha sentado en la mesa con el FMI, con todos". En ese sentido, agregó que "deberían hacer el esfuerzo necesario para que se entienda que los empresarios tienen que hacer un esfuerzo" y puntualizó: "La CGT sabe la responsabilidad que tiene y tiene que ponerla en práctica y exigirle a los empresarios".

Sobre el rumbo de los salarios en lo que va del año, Moyano indicó: "Creo que adelantar paritarias dio buenos resultados". Al mismo tiempo, expresó que "los gremios que siempre peleamos que el salario no pierda con la inflación lo hemos logrado. Hay que lograr que llegue a todos". En tanto, realizó una comparación: "El gobierno anterior hubiera frenado las paritarias. Este gobierno las mantuvo"..

En otro orden, se refirió también al traspaso de una de las causas de Espionaje a Comodoro Py y señaló: "A mí me espiaban hasta cuando iba al baño, Macri sabía si yo estaba mal del estómago".

"Nosotros no hemos hecho nada en Independiente, en Camineros ni en ningún lado. Me hicieron 30 allanamientos y no encontraron nada", resaltó Moyano.

Por último, opinó sobre los último movimientos políticos del Gobierno al plantear: "Por supuesto apoyamos el proyecto de renta inesperada". En cuanto a los cambios de funcionarios, recalcó: “Me parece que Daniel Scioli y Agustín Rossi son buenas incorporaciones al Gobierno”.