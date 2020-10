A diez años del fallecimiento de Néstor Kirchner, el presidente Alberto Fernández encabezará hoy un acto homenaje en el que instalará una estatua del ex presidente en el hall de entrada del Centro Cultural Kirchner (CCK).

Hoy también se cumplirá un año desde la victoria en las elecciones presidenciales del 27 de octubre de 2019, cuando Alberto Fernández y Cristina Kirchner vencieron a Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto en la primera vuelta electoral.

El del CCK será el acto central de la jornada, aunque también habrá homenajes de parte del Partido Justicialista y movimiento sociales, entre otros.

El Presidente colocará una escultura que estaba en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en Quito, Ecuador, pero posteriormente fue quitada por el presidente ecuatoriano de centroderecha, Lenin Moreno, en un gesto de "abandono" del progresismo latinoamericano.

Días atrás, Fernández había anunciado en El Destape Radio que había recuperado la estatua de Kirchner. "Recuperamos la estatua de Néstor de UNASUR y esperamos el 27 de octubre instalarla en el CCK y que quede ahí para siempre", adelantó ese día.

El acto se desarrollará este martes a las 11:30 y, pese a que en un principio se esperaba su presencia, la vicepresidenta Cristina Kirchner anticipó que no concurrirá, aunque agradeció la repatriación de la estatua.

"Como todos y todas saben, no concurro a actividades públicas u homenajes que tengan que ver con aquel 27 de octubre. Tal vez sea un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo irreversible. No sé… Ya saben que la psicología no es mi fuerte", expresó Cristina en una carta publicada en sus redes sociales.

En la misma, recordó: "pero además resulta que mañana también se cumple un año del triunfo electoral del Frente de Todos. ¿Qué increíble, no? Que la elección presidencial en la que volvimos a ganar haya coincidido justo con el 27 de octubre. Licencias que se toma la historia".