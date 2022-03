Día del Escudo Nacional: qué significa, quién lo creó y la curiosa historia que hay detrás

El 12 de marzo de 1813 se creó el escudo nacional. En un nuevo aniversario de su declaración como símbolo patrio, la curiosa historia que hay detrás de su origen, la influencia de Manuel Belgrano, cómo se confeccionó y quién fue su creador.

El Escudo Nacional guarda una historia muy particular sobre su origen.

El 12 de marzo de 1813 es una fecha sumamente significativa para la historia argentina. Aquella jornada, la Soberana Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, creó y usó por primera vez el sello del escudo nacional, el que distingue a millones de argentinos y argentinas. Desde aquel día, se conmemora el Día del Escudo Nacional. Pero, ¿qué significa, cuál es su historia, quién lo creó y por qué?

Durante el Virreinato del Río de la Plata, las tropas nacionales que le hicieron frente a los realistas necesitaban tener un distintivo para poder diferenciarse en cada una de las batallas. De hecho, el 13 de febrero de 1812 y antes de la creación del escudo, Manuel Belgrano hizo hincapié en esto mismo en una de las cartas que le escribió al Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Días después, el 27 de febrero de aquel año, se crearía la bandera nacional.

"Parece que es llegado el caso de que vuestra excelencia se sirva declarar la escarapela nacional que debemos usar para que no se equivoque con la de nuestros enemigos y no haya ocasiones que puedan sernos de perjuicio y como por otra parte observo que hay cuerpos del ejército que la llevan diferente, de modo que casi sea una señal de división, cuyas sombras, si es posible, deben alejarse, como vuestra excelencia sabe, me tomo la libertad de exigir de vuestra excelencia la declaración que antes expuse", manifestó Belgrano, patriota que participó de la Revolución de Mayo, que fue jefe del Ejército del Norte y creador de la bandera nacional y también de la escarapela.

Escudo Nacional argentino.

Por qué se creó el escudo nacional

Además de que Manuel Belgrano exigía la utilización de un distintivo propio para diferenciar a los ejércitos en las luchas contra los realistas, era importante tener un símbolo nacional a la hora de firmar los documentos oficiales. Justamente, durante el Virreinato, se utilizaba la figura de las armas reales. Por lo tanto, y para que los documentos cuenten con un símbolo nacional y patriótico, se decidió crear el escudo nacional.

Quién creó el escudo nacional

Los pedidos de Manuel Belgrano hicieron eco en la Asamblea Constituyente. Ya con la escarapela (13 de febrero de 1812) y la bandera (27 de febrero de 1812) creada, el siguiente paso fue hacer el escudo nacional. Por lo tanto, se le ordenó al diputado por la provincia de San Luis, Agustín Donado, que confeccionara un símbolo patrio. Y este último le dio la responsabilidad a orfebre peruano Juan de Dios Rivera Túpac Amaru, nada menos que uno de los primos de Túpac Amaru II, líder de la más fuerte sublevación de un pueblo originario contra las tropas españolas.

El Escudo Nacional que se utilizó en la Asamblea del Año XIII, con el diseño de Juan De Dios Rivera Túpac Amaru.

Nacido en Cusco en 1760, el hijo del español Alonso de Rivera y de la princesa del Imperio Incaico, Juana de la Concha Túpac Amaru, vivía en la Ciudad de Buenos Aires. Y fue allí donde Donado le pidió que realizara el diseño del escudo nacional. El hombre, a quien apodaban "Inca" y se destacaba como grabador y platero, aceptó el desafío y le dio su impronta al símbolo: le incluyó el sol incaico en la parte superior.

Si bien es conocido como el autor del escudo nacional, lo cierto es que otra de sus grandes obras fue el único retrato que hay de Mariano Moreno, uno de los principales impulsores de la Revolución de Mayo que se desempeñó como Secretario de Guerra y Gobierno de la Primera Junta, y que se sospecha que fue asesinado en 1811 en un barco.

El único retrato de Mariano Moreno, pintado por Juan de Dios Rivera Túpac Amaru.

El escrito con en el que se oficializó el escudo nacional

En uno de los textos oficiales de la época, se informó cuál sería el escudo nacional y se detalló: "Elevadas las Provincias Unidas en Sud América al rango de una Nación después de la declaratoria solemne de su independencia, será su peculiar distintivo la bandera celeste y blanca que se ha usado hasta el presente y se usará en lo sucesivo exclusivamente en los Ejércitos, buques y fortalezas, en clase de Bandera menor, ínterin, decretada al término de las presentes discusiones la forma de gobierno más conveniente al territorio, se fijen conforme a ella los jeroglíficos de la Bandera nacional mayor".

Significado y descripción del escudo nacional

El escudo nacional es de forma oval y está dividido en dos campos: uno de color azur (azul) y otro de blanco. En el mismo se pueden observar dos antebrazos humanos estrechados, que representan la unión de las provincias del país. Ambas manos sostienen una pica o lanza corta que significa la defensa. En la punta de la misma se observa un gorro de gules (frigio), que simboliza la libertad. Por su parte, el sol naciente de la parte superior del escudo -rodeado de laureles del triunfo en representación a las batallas contra los realistas- anuncia una nueva nación. En tanto, la cinta azur (azul) y plata (blanca) ubicada en la parte inferior representa la nacionalidad argentina.

La evolución de los escudos hasta llegar al escudo nacional

La evolución de los escudos en Argentina hasta llegar al Escudo Nacional.

Oficialización del escudo nacional

La oficialización del escudo nacional tuvo lugar recién en 1944, a través del Decreto 10.302, en su artículo 5, por decisión del Poder Ejecutivo Nacional. En el mismo, se adoptó el sello que utilizó la Soberana Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata.