Javier Timerman, sobre la persecución judicial: "A mi hermano le costó la vida"

El hermano del ex Canciller Héctor Timerman dijo que es necesario limpiar su nombre y pidió cambios en la Justicia.

Javier Timerman afirmó que la persecución mediática y judicial contra su hermano, el ex canciller Héctor Timerman, lo terminó matando. Además apuntó contra la DAIA a quienes calificó de burócratas y sostuvo que lo que buscaron con el Memorándum de Entendimiento con Irán fue hacer justicia.

"Esto es de una perversidad muy grande y a mi hermano le costó la vida esta perversidad. A mi padre lo denunciaban desde una revista nazi. Y eso me pone orgulloso. Y Héctor estaría orgulloso de ver quienes están del otro lado. Hicieron política con esta causa y la siguen haciendo. Los motiva la destrucción total del adversario político" sostuvo.

Timerman: "La DAIA son burócratas menores".

El hermano de Héctor Timerman, se refirió a la audiencia por la causa del Memorándum con Irán que hoy contará con el testimonio de Cristina Kirchner: "Espero y estoy seguro que Cristina va a poder esclarecer lo que ya está claro y dejar testimonio", señaló y agregó que no espera nada de la justicia, porque "saben que esto es una farsa".

En declaraciones a El Destape Radio, Timerman aseguró: "Debemos reflexionar sobre el rol de los acusadores. Tenemos a la DAIA acusando a Cristina, a Zannini, a Larroque y a Mena de traidores a la Patria por encubrir terroristas. Es gravísimo. Si la DAIA realmente creyera eso no se podría vivir ya que viviríamos bajo el mando de encubridores de terroristas. Pero no piensan en el daño que generaron. Si realmente creyeran que Cristina fue traidora a la Patria estarían denunciándolo por el mundo. Pero no lo creen".

Timerman contó que su hermano tenía un valor muy grande y siempre creyó que el Memorándum con Irán podría llevar a esclarecer el atentado para hacer Justicia. "Esto es de una perversidad muy grande y a mi hermano le costó la vida esta perversidad. A mi padre lo denunciaban desde una revista nazi. Y eso me pone orgulloso. Y Héctor estaría orgulloso de ver quienes están del otro lado. Hicieron política con esta causa y la siguen haciendo. Los motiva la destrucción total del adversario político".

Con respecto al poder judicial, Javier Timerman dijo que su hermano murió como "traidor a la patria" y que es su deber limpiar su imagen. "Espero que los jueces Borinsky y Hornos sean sancionados. Sería una enseñanza tremenda contra la impunidad", dijo al tiempo que señaló que "los argentinos merecemos una Justicia independiente".

En ese sentido, Timerman acotó que "la historia va a contar que Héctor fue un funcionario que le hizo bien al país. Héctor es recordado por todos los que trabajaron con él como una persona de bien". Además manifestó que siente dolor por la imagen que forjaron de forma falsa de Héctor Timerman. "Mi hermano, que luchó contra el antisemitismo y contra la dictadura, hijo de un padre picaneado mientras le gritaban judío de mierda, es acusado por la DAIA por traidor a la Patria", sostuvo.