"Hay que romper esa doble vara": la dura advertencia de Juan Grabois sobre el debate político

El diputado nacional Juan Grabois analizó la dinámica de confrontación en los debates institucionales y cuestionó la permisividad social frente a los sectores que vulneran las reglas de convivencia democrática. Durante una entrevista con la periodista María O'Donnell en el programa De Acá en Más por Urbana Play 104.3, el referente reflexionó sobre los cruces en las comisiones legislativas y defendió su modo de intervenir en la discusión pública.

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Al inicio de su intervención, Grabois se refirió a las situaciones que se viven habitualmente en el ámbito parlamentario y remarcó la diferencia de criterio que suele aplicarse sobre sus intervenciones frente a los dichos de otros protagonistas. El dirigente planteó que existe un contraste injusto respecto a la repercusión de los discursos según quién los pronuncie en ese espacio de debate.

La metáfora del fútbol y el rugby: la respuesta ante la intolerancia

Durante la conversación, el dirigente trazó una analogía deportiva para describir el escenario actual de la discusión política en el país. Frente al planteo de la conductora sobre las formas y los estilos en la comunicación, Grabois expuso su postura: "Nosotros, digo las personas que tenemos una perspectiva democrática, estamos jugando un partido de fútbol y hay un tipo que está jugando un partido de rugby. Entonces se agarra la pelota con la mano, te hace un tackle, te mete una piña y vos seguís dejándote hacer bullying".

A partir de esa figura, el entrevistado sostuvo la necesidad de cambiar de actitud ante quienes quiebran los consensos democráticos preexistentes. "Yo creo que hay que romper esa tolerancia, esa doble vara que hay con los intolerantes. Hay que romper la tolerancia y entonces hay que shoquear", afirmó durante el intercambio radial.

En esa misma línea, advirtió sobre las consecuencias del malestar social frente a la transgresión reiterada de las normas compartidas: "En ese shock que hay que hacer es decir: 'Bueno, hermano, mirá, si vos jugás al rugby, capaz que un día tengo ganas de jugar al rugby yo también. Entonces, capaz que las cosas vuelven en la vida'. Y que esa bronca que va acumulando un montón de gente que quiere seguir jugando con las reglas del fútbol y en algún momento como vos rompiste las reglas, vos rompiste todo, vos rompiste todos los consensos, y van a haber cosas".

El debate entre pares y el manejo del poder en las comisiones

Más adelante, Grabois se detuvo en el contexto específico en el que se produjo su propia intervención pública y subrayó que su cruce se desarrolló en condiciones de estricta igualdad institucional o frente a quienes contaban con mayor control del espacio. "Dicho esto, mi discusión fue entre pares, ¿okay? Yo estoy hablando con gente que tiene mi mismo nivel de poder, incluso superior porque había autoridades de la comisión y yo no era autoridad, es decir, yo no tenía la habilitación o deshabilitación del micrófono", detalló.

Para fundamentar su accionar, remarcó la importancia de distinguir los ámbitos y las relaciones de fuerza en las que se da una confrontación. "No es lo mismo una discusión entre pares, de ninguna manera, que una discusión entre personas que tienen una jerarquía superior, hay una asimetría. En mi caso no hay una asimetría. Yo no me la agarro con una señora que me crucé en la calle y que me dijo algo", concluyó el dirigente sobre los límites de su conducta.

El culto de los modales y las diferentes miradas

En el tramo inicial de su exposición, Grabois también aludió a las posturas periodísticas que priorizan las formas en el debate público y mencionó a comunicadores como la propia María O'Donnell, Ernesto Tenembaum y Luis Novaresio, a quienes caracterizó como personas que han hecho "culto de los modales".

El dirigente aclaró que comprende esa perspectiva y aseguró: "No lo digo despectivamente, lo digo como una característica particular tuya. Yo respeto esa posición. Yo tengo otra posición". De esta forma, diferenció su mirada sobre el conflicto político de aquellas posturas que privilegian las reglas formales de cortesía por encima de las confrontaciones de fondo en los ámbitos institucionales.