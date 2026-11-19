La gestión de Javier Milei prorrogó de forma indefinida la intervención del Puerto de Ushuaia que había decretado en enero de este año y desde el gobierno de Tierra del Fuego repudiaron la medida. Mientras Nación considera que persisten "deficiencias en materia de seguridad y mantenimiento", el Gobierno fueguino cruzó a Casa Rosada por querer "seguir haciendo caja con lo que genera el puerto".

{{{htmlAmp}}}

La prórroga fue oficializada mediante la Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), en la que se estipuló la continuidad del control nacional sobre su gestión operativa, técnica y administrativa del muelle.

Según el texto, la intervención quedará sujeta "al cumplimiento del Plan de Obras que se aprueba por la presente medida, debiendo garantizar la continuidad de los servicios mínimos, la seguridad portuaria y el cumplimiento de las normas vigentes".

Al trascender la prórroga, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, salió a cruzar al Gobierno de Milei, el cual "desconoce el federalismo", la "autonomía de la provincia" y "el derecho de los fueguinos a decidir sobre sus recursos".

"Hoy prorroga la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para seguir haciendo caja con lo que genera el puerto. Lo dije cuando lo intervinieron y lo sostengo hoy. El puerto es de los fueguinos. Es fuente de trabajo para muchas familias y es fundamental para el desarrollo de Tierra del Fuego y para la soberanía argentina en el Atlántico Sur", escribió Melella en X.

Las críticas de Tierra del Fuego

En su mensaje, el gobernador también apuntó contra quienes desde la provincia "acompañan o facilitan" la intervención, al señalar que "ningún funcionario ni ningún sector empresario puede disponer de él como si fuera suyo".

"Tienen que explicarles a los fueguinos por qué apoyan que el Gobierno nacional siga decidiendo qué se hace con los fondos del puerto. ¡El gobierno de Javier Milei solo vino a buscar nuestros recursos! No vamos a aceptar que se lleven esos recursos, desconozcan nuestras instituciones y decidan por los fueguinos", señaló.

Por su parte, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, advirtió por los nulos avances en las obras de infraestructura que prometió el Gobierno al anunciar la intervención en enero de este año.

"Llevamos diez meses y no se ha hecho absolutamente nada. De hecho, está prevista para el año que viene. Nos tomaron el pelo a los fueguinos. Se burlaron de nosotros durante diez meses, se quedaron con los recursos, no dan ningún tipo de explicaciones y la prorrogan a su antojo", indicó Murcia, según el medio local Sur 54.

Por qué se intervino

Desde Casa Rosada argumentan que todavía no fueron subsanadas las presuntas fallas e irregularidades estructurales, de seguridad y mantenimiento que motivaron la intervención. Por ese motivo, consideran que es necesario conservar el control de las instalaciones portuarias hasta que se concreten las tareas previstas.

El programa aprobado incluiría la reparación del muelle comercial, la puesta a punto de las instalaciones eléctricas y del sistema de abastecimiento de agua, obras de adecuación en la red contra incendios, la construcción de infraestructura para catamaranes y mejoras en la playa de contenedores.