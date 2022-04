A contrarreloj, el Gobierno acelera la compra de gas en medio de la guerra

Bilaterales con Bolivia y Brasil para avanzar en los acuerdos. El rol de Chile. La guerra no cede y complica el panorama internacional. El Ejecutivo quiere evitar una crisis con llegada del invierno.

Alberto Fernández y Martín Guzmán gestionan a contrarreloj la compra de gas en medio de la guerra de Ucrania que generó una crisis energética a nivel mundial. De cara al próximo invierno, el Gobierno apura negociaciones y trámites para la llegada de barcos para combatir el frío.

Primero, los presidentes de Argentina y de Bolivia, Luis Alberto Arce, se reunirán el jueves próximo en Buenos Aires con la voluntad de destrabar las negociaciones para la compra de gas al vecino país y afrontar la mayor demanda que se espera para el invierno.

"Decidieron encabezar ellos mismos la negociación por la provisión de gas para el invierno porque lleva meses trabada y representa un recurso estratégico y esencial para nuestro país", dijo el canciller Santiago Cafiero a la agencia Télam.

Fuentes oficiales dijeron que Arce arribará a la Argentina el próximo jueves 7, en lo que constituye su primera visita oficial al país, y se reunirá con Fernández. Asimismo, detallaron que se desarrollará una jornada de trabajo centrada en la materia energética, de la que participarán además funcionarios de ambos países. La agenda del encuentro se centrará en el posible incremento del volumen de venta de gas a la Argentina hasta llegar a un pico en invierno, en el marco de una negociación al más alto nivel entre ambos presidentes, añadieron los portavoces.

Por su lado, el ministro de Economía viajará esta semana a Brasil para abordar la integración energética, informaron fuentes oficiales. El Gobierno a su vez negocia con ese país vecino por la provisión de gas durante el invierno y garantizar el abastecimiento.

Guzmán se reunirá el viernes con el ministro de Minas y Energía brasileño, Bento Costa Lima, y su par de Economía, Paulo Guedes, a la vez que participará en un encuentro en San Pablo con 200 empresarios de todos los sectores para seguir alentando las inversiones de Brasil en Argentina. El encuentro de Guzmán con Costa Lima será el segundo en pocos días, tras la reunión que mantuvieron en París hace un par de semanas, donde analizaron la integración energética regional.

"Argentina y Brasil deben liderar una agenda de integración energética regional y, para ello, continuaremos trabajando en conjunto", afirmó Guzmán durante la reunión celebrada en el marco del encuentro de la Agencia Internacional de Energía (AIE). En la reunión, el ministro estuvo acompañado por el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio.

Scioli dialogó hoy con El Destape Radio y brindó detalles de la agenda que se abordará en Brasil, en función de las "instrucciones del presidente Alberto Fernández para profundizar la relación bilateral". Y agregó: "Así como trabajamos en conjunto en cuestiones vinculadas al arancel común, ahora vamos a profundizar la integración energética".

En este sentido, recordó que la Argentina fue "muy solidaria con Brasil el año pasado, con su sequía y la caída de la producción hidroeléctrica". Por ese motivo, reveló: "Ahora lo que buscamos es que ellos nos ayuden con la provisión de gas, sin que eso implique una merma del fluido que usan para su propio consumo".

De hecho, Scioli subrayó que "todos sabemos lo que está ocurriendo con el gas en el mundo a partir de esta guerra y cómo ha afectado a los precios, en particular del Gas Natural Licuado (GNL)". En este contexto, el diplomático destacó la visita a Buenos Aires del presidente de Bolivia, Luis Arce, el próximo jueves y anticipó que el abastecimiento de gas "seguramente va a ser un tema central de agenda". "Se está negociando con Bolivia para que provea más gas durante el invierno y es muy oportuna la visita del presidente", aseveró el embajador.

Chile es otro jugador en la materia. Hoy el presidente trasandino Gabriel Boric, de gira por nuestro país, fue consultado sobre el tema por la prensa y respondió: "Queremos tener intercambios en manera energética, por eso vinimos con nuestro ministro de energía y colaborar recíprocamente. Al igual que con lo que sucede en el sur nosotros estamos desarrollando el hidrógeno verde y eventualmente puede servir", propuso como alternativa para asistir al abastecimiento argentino. Al concluir la intervención previa al encuentro con Alberto Fernández, expresó: "Queremos volver a situar a Chile en América Latina y nuestra prioridad son nuestros países hermanos".

El jueves pasado, en su habitual conferencia de prensa, la vocera presidencial Gabriela Cerruti aseguró que el Gobierno puede garantizar que no va a faltar gas en invierno. “Estamos tomando todas las medidas necesarias para que no haya faltante de gas y para que los precios internacionales no impacten en la Argentina”, señaló.

“La Argentina va a tener que importar este año menos gas que en los años anteriores porque tiene mayor provisión de gas y esto tiene que ver con el crecimiento que hemos tenido en los últimos años en cuanto a la explotación de gas de Vaca Muerta. Este año ya es auspicioso que vamos a tener que importar bastante menos que en los años anteriores”, dijo Cerruti.

En el medio, el contexto internacional se agrava. Es que la posibilidad de la paz vuelve a alejarse en Ucrania debido a las imágenes de cadáveres tirados en las calles de Bucha, una localidad ucraniana que estuvo bajo control ruso. El hecho desató un fuerte repudio internacional, amenazas de nuevas sanciones y se congelan las negociaciones de paz por la invasión de Vladimir Putin.

Cómo es la producción de gas en Argentina

En 2019 la producción bruta de gas natural fue de 135,2 millones de metros cúbicos diarios. En 2020, como consecuencia de la pandemia, cayó a 123,2 millones, un derrumbe de 8,8%, y en 2021 trepó a 124,1 millones, un 0,7% más.

En los primeros dos meses de este año se registró un crecimiento interanual significativo. En enero la producción de gas subió un 12% y en febrero un 10,5%, aunque si se compara enero de 2022 con enero de 2019 la producción trepó apenas un 0,6%. A su vez, cuando se compara febrero de 2022 con febrero de 2019 se observa una caída de 6,1%