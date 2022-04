Un ministro macrista firmó un cuestionado acuerdo por las Malvinas cuando estaba borracho

Un medio de Reino Unido reveló que un ex ministro macrista llegó a un acuerdo por las islas Malvinas en un estado de ebriedad. Qué decía el acuerdo Foradori-Duncan.

El medio británico Declassified reveló que un ex ministro macrista firmó un cuestionado acuerdo sobre las Islas Malvinas con Gran Bretaña cuando estaba completamente borracho. Se trata del famoso acuerdo Foradori-Duncan, rubricado entre el viceministro de Asuntos Exteriores de Argentina, Carlos Foradori, y el ex ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido para las Américas, Alan Duncan el 13 de diciembre de 2016.

En el mismo, se acordó "eliminar todos los obstáculos" para desarrollar depósitos de petróleo alrededor de las Islas Malvinas y añadir "más enlaces aéreos" desde terceros países, entre otras medidas que fueron duramente criticadas por la oposición en ese entonces.

Ahora, la polémica se generó porque el sitio inglés publicó que, en sus memorias, In the Thick of It , Duncan señaló que el 12 de septiembre de 2016 se reunió con el “excelente” nuevo embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent en la bodega de la embajada británica "junto con Carlos Foradori, el viceministro de Asuntos Exteriores”.

“A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general”, explicó Duncan. Luego, reveló que, al día siguiente, Foradori llamó a Kent y le dijo que no recordaba los detalles del acuerdo firmado la noche anterior.

“Mark Kent dice que Foradori acaba de llamar por teléfono para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles. Como un auténtico británico, Mark le recordó lo que había acordado, fielmente y sin adornos. Así que creo que seguimos bien encaminados”, recordó Duncan, según el medio británico Declassified.

Qué decía el acuerdo Foradori-Duncan

El 13 de septiembre del 2016 se publicó el conocido “Acuerdo Foradori Duncan”, que detallaba una serie de medidas para el supuesto "mejoramiento de las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido". Sin embargo, el acuerdo fue duramente criticado ya que, desde ese momento, los británicos avanzaron con distintas medidas que favorecían su usurpación en Malvinas.

El actual Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Argentina y ex secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, explicó que el acuerdo firmado durante la gestión de Mauricio Macri fue "uno de los hechos más lesivos para los intereses nacionales en general y para nuestro histórico reclamo por el ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas en particular".

El comunicado-que se publicó en este formato para evitar cumplir con la obligación constitucional de someter a la aprobación del Congreso Nacional- estableció, entre otras cosas, concesiones a los intereses británicos respecto de la explotación de los recursos naturales argentinos en la región y bajar la intensidad del reclamo por la soberanía.

Sobre los recursos naturales, explicó Filmus, el comunicado expresa el acuerdo "para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas" cuando es precisamente la negativa del gobierno británico a resolver la disputa de soberanía la verdadera causa de los obstáculos al "crecimiento y el desarrollo sustentable" de esta región del Atlántico Sur.

En cuanto a los vuelos, el comunicado expresa que las partes "acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países". "Ello desconoce la histórica demanda de Argentina de promover un segundo vuelo desde territorio continental argentino y mediante la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas", afirmó Filmus.