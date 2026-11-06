Fuego amigo: guerra entre el PRO y exsocios por un territorio clave

Santiago y Manuel Passaglia junto a Mauricio Macri, Cristian Ritondo y Alex Campbell, en 2022.

A menos de dos meses de anunciar su salida de La Libertad Avanza —un espacio político que integró de manera fugaz—, el exfutbolista de River Plate, Oscar Ahumada, se sumó a Hechos para competir en las próximas elecciones de Zárate, uno de los motores de la Segunda Sección Electoral bonaerense. La fuerza es encabezada por los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, quienes hasta hace tres años formaban parte de Juntos por el Cambio y decidieron escindirse de la decisión del PRO de acordar con los violetas en 2025, confirmando ahora su enfrentamiento con el armado de Cristian Ritondo para 2027. Una noticia que no cayó bien en las filas amarillas.

{{{htmlAmp}}}

Los hermanos Passaglia le dieron la bienvenida a Ahumada en redes sociales después de que el exfutbolista anunciara, el 8 de septiembre, su salida de La Libertad Avanza y su compromiso de seguir construyendo su carrera política en Zárate: “Con una gran trayectoria en el fútbol, hoy empresario y vecino de Zárate, se suma a nuestro equipo con ganas de trabajar y hacer las cosas bien”, anunciaron los líderes de Hechos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El perfil empresarial de Ahumada en Zárate

Hace poco más de un mes, Ahumada lanzó un nuevo emprendimiento inmobiliario en el distrito. Como “socio fundador” del Grupo de la Ribera, una desarrolladora inmobiliaria de Zárate, presentó un proyecto de departamentos de dos y tres ambientes y cocheras a precio promocional de lanzamiento.

Ruido en el PRO: la jugada que tensiona la alianza con los libertarios en Zárate

La jugada política no cayó bien en las filas del PRO. Marcelo Matzkin, actual intendente de Zárate, es un hombre muy cercano a Ritondo. Tanto es así que cuando La Libertad Avanza sumó a Ahumada para amenazar con una competencia por la alcaldía, el propio Ritondo pidió el retiro del candidato para garantizar la viabilidad de una alianza entre amarillos y violetas. La solicitud fue concedida, pero el futbolista terminó acercándose a dirigentes que supieron compartir camino con el PRO bonaerense.

Para el partido amarillo, los hermanos de San Nicolás “son Club Atlético Passaglia: juegan la suya. Por eso fueron con el Frente para la Victoria, con Cambiemos, con Juntos por el Cambio y ahora están armando algo propio porque no lograron tener lugar en la alianza del PRO y LLA”. Además, acusaron que desde Hechos se le da más importancia a potenciar armados donde gobiernan el PRO y la UCR y no tanto en aquellos distritos donde lo hace el peronismo. “Eso dice mucho de a qué juegan”, despotricaron desde el entorno de Ritondo.

El respaldo del PRO y la apuesta a las inversiones para blindar el distrito

Desde el PRO defendieron la gestión de Matzkin al señalar que “están intentando bajarlo” con distintos personajes porque “no para de generar inversiones con empresas como Toyota, que abrió una planta en el distrito generando cientos de puestos de trabajo”.

El armado de "Hechos": los Passaglia apuntan a la gobernación y a la Presidencia en 2027

A fines de octubre, los hermanos Passaglia confirmaron su intención de competir por la Presidencia de la Nación y la gobernación bonaerense en 2027. Uno de los dos será el elegido para buscar la Jefatura de Estado por el espacio Hechos, que también apuesta a presentar nombres propios para disputar las alcaldías de los 135 municipios de Buenos Aires.

Santiago y Manuel Passaglia.

El desafío inicial de los Passaglia, que no competirán con sus nombres por la intendencia de San Nicolás, es avanzar en una campaña de instalación y conocimiento, independientemente de cuál de los dos termine siendo el candidato a Presidente.